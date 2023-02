Apple odhalil detaily o nepříjemné bezpečnostní chybě v Apple Maps. Je důvod k obavám?

Na začátku února obletěly (nejen) fanouškovský svět Applu zprávy ohledně bezpečnostní chyby v Apple Maps, kterou mohli vývojáři třetích stran ve výsledku využít například ke sledování polohy uživatelů bez jejich souhlasu. Jediné, co jim k tomu stačilo, bylo integrovat Apple Maps do jejich aplikací, čímž si cestu k poloze de facto otevřeli. Jak se však nyní ukázalo, v souvislosti s touto chybou se po internetu šířily i spousty nepravd, které se nyní rozhodl Apple vyvrátit.

V oficiálním prohlášení, které Apple poskytl portálu 9to5mac, se svět dozvěděl konkrétně to, že ač se chyba týkala všech systémů, aktivně využitelná byla jen na macOS kvůli jeho podpoře sideloadingu (možnost instalace aplikací mimo App Store – pozn. red.). Informace o iOS aplikacích, které sledovaly uživatele, jsou tedy dle slov Applu zcela liché a důrazně se od nich distancuje. Jedním dechem navíc dodává, že nezaznamenal aktivní zneužívání chyby ani na macOS a tudíž důvod k obavám alespoň dle něj není. Instalace nejnovějších verzí jeho OS je nicméně přesto samozřejmě doporučená. Pokud se vám do ní však z nějakého důvodu nechce, nevlastníte-li Mac, do instalace se ve výsledku přespříliš tlačit nemusíte.