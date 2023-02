Aplikace Vividoo přináší revoluci výuky. Učí základy vesmíru a života interaktivní formou

Čeští vývojáři na sebe opět upoutali pozornost poměrně razantním posunem v oboru interaktivní výuky. A samozřejmě jak jinak než formou zábavné poznávací hry. Moderní technologie nám dokážou báječně zpříjemnit náš každodenní život a řadu věcí nám tedy usnadnit, a to nejen s ohledem na komunikaci, ale také na plánování, nebo hledání informací. Samozřejmě by byla škoda, kdybychom tyto benefity upírali i našim dětem. Právě tento přístup razí nová aplikace Vividoo. Ta staví na zajímavé myšlence a rozhodně si tak zaslouží naši pozornost.

Zájem o vědu mezi dětmi klesá, což může být způsobeno hned několika faktory. Výukové materiály totiž častokrát nedrží krok s dobou, vsázejí na pasivní styl komunikace směrem k dítěti a mohou tak stát za zhoršenou pozorností. Děti se tak dost dobře neseznámí s vědními obory a pak se o ně logicky nechtějí zajímat. To je ale právě něco, co lze interaktivní formou snadno překonat. Jak už jsme zmínili výše, na to je tady appka Vividoo.

Vividoo aneb škola hrou v praxi

Aplikace Vividoo vsází na interaktivní přístup k učení. Samozřejmě ale není učení jako učení, a proto vývojáři vsadili na řadu parádních prvků pro celkové zpříjemnění, díky čemuž je celý průběh podstatně zábavnější. Svým způsobem se totiž jedná o hru s napínavým příběhem, kdy je cílem zachránit svět návratem vědy. Hlavním hrdinou je v tomto případě unikátní postavička Vee. Zajímavější je však samotný příběh. Z celé planety Vividoo totiž zmizeli vědci a je jen na hráči, aby tuto zkázu dokázal včas zvrátit. Takováto myšlenka skvěle stmeluje jednotlivé učební bloky dohromady, čímž pomáhá dětem s udržením zmiňované pozornosti a lehce je drží v napětí z nadcházejícího vývoje.

Z hlediska příběhu postupuje Vividoo chronologicky. Dítě se tedy nejprve seznámí se základními znalostmi o vzniku planety Země a života, jeho adaptaci na specifická prostředí a následně postupuje přes člověka až po nekonečný vesmír.

Způsob učení

Jak už jsme naznačili výše, obyčejné učení zde ale určitě nehledejte. Vývojáři na to jdou z úplně opačné strany, a navíc poměrně chytře. Vsází totiž na takzvaný nanolearning, kdy je daná problematika rozdělena do několika menších bloků. Samozřejmě to má své opodstatnění – informace se daleko lépe učí po menších částech než najednou. Skvělým doplňkem je také samotná podoba těchto bloků. Ty v appce připomínají všem známé příběhy (stories) z Instagramu, mezi kterými lze jednoduše přepínat klepnutím do levé (zpět) či pravé (vpřed) části obrazovky. Díky tomu je učení podstatně záživnější a atraktivnější. Obecně si tak děti dokážou lépe udržet pozornost, a hlavně pracují se systémem, který sami dost dobře znají.

Aby toho ale nebylo málo, tak se Vividoo spoléhá i na další, poměrně důležité prvky, které mají vysoký potenciál dětem skutečně pomoct. Učení s pomocí aplikace je totiž doplněno o netradiční pracovní listy. Ty si stačí vytisknout a následně je využít při výuce, což jednoduše obměňuje celý proces a zabraňuje jisté formě monotónnosti. Jenže je v tom i další kouzlo. Pracovní listy spolupracují s rozšířenou realitou (AR) a dokážou tak dětem zobrazit přesně to, co v dané chvíli potřebují. Není tedy problém si tak promítnout například dinosaura přímo na stůl.

Učení na iPhonu i Macu

Aplikace je primárně zaměřena na chytré mobilní telefony, konkrétně tedy pro platformy iOS (App Store) a Android (Google Play). Každopádně bez sebemenších problémů funguje i na jablečných počítačích. Má to jen jednu podmínku. V takovém případě je nutné disponovat Macem s čipem Apple Silicon, které nemají problém se spuštěním iOS/iPadOS aplikací. To nám samozřejmě otevírá nové možnosti a rozšiřuje volbu zařízení. Ne všichni jsme totiž stejní, a zatímco někdo může preferovat použití telefonu, jiného zase více nadchne právě Mac.

Pravidelná aktualizace obsahu

V závěru také rozhodně nesmíme zapomenout zmínit poměrně zásadní věc. Do aplikace se každým týdnem dostává nová výuková kapitola s řadou dalších informací a zábavných kvízů, díky čemuž si děti mohou pravidelně rozšiřovat své znalosti. Aplikace Vividoo nabízí několik úvodních bloků zcela zdarma na vyzkoušení. Plnohodnotná verze s pravidelnými aktualizacemi obsahu se pak otevírá za předplatné ve výši 149 korun měsíčně.

Aplikace je navíc kompletně celá v angličtině, a zároveň tak dětem pomáhá s rozšířením slovní zásoby a zlepšením poslechových dovedností. Z cizího jazyka ale nemusíte mít vůbec strach. Angličtina je v tomto případě poměrně jednoduchá.

Aplikaci Vividoo stáhnete zdarma zde