5 her pro macOS, které si o víkendu můžete stáhnout zdarma (10. 2. 2023 – 12. 2. 2023)

Goose Goose Duck je hra na principu sociální dedukce, ve které musíte s ostatními husami spolupracovat, abyste splnili svůj úkol. Dávejte si pozor na zlomyslné divoké kachny a další ptáky, kteří se infiltrovali do vašeho týmu a udělají cokoli, aby vás zastavili.

Cubematrix je rychlá nezávislá hra s desítkou různých úrovní, která hráče nutí vyhýbat se překážkám, jejichž obtížnost se s každou úrovní zvyšuje. Ve hře Cubematrix na vás čekají různá atmosférická prostředí a scénáře, které vás budou tlačit až na hranice jejich možností! Tak co, jste připraveni na tuto výzvu?

Vítejte ve hře Aliens After Ava. Jste Ava, která přežila v divočině uprostřed mimozemské invaze. Bojujte, uhýbejte, skákejte, kutálejte se a používejte pokročilé technologie k útěku přes terén a mimozemské nepřátele.

Když v nedalekém lese spadne hvězda, podnítí to Poa k výpravě za tímto světlem a k jeho přenesení do svého života. Light & Shadow je stínová loutková plošinovka, ve které se postavíte svým obavám, překonáte depresi a budete hledat okamžiky radosti v šedém světě. Najít cestu není vždy snadné, ale nevzdávejte to.