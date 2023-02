Oslavte Valentýna parádními slevami u iStores.sk

Komerční sdělení: Svátek zamilovaných Valentýn klepe na dveře. Pokud tedy ještě nemáte pro svou drahou polovičku dárek, kterým byste jí vyjádřili své sympatie, je nejvyšší čas vše vyřešit, ať nemusíte nějakou tu pozornost shánět na poslední chvíli. Nemusíte z toho však mít žádné obavy. Inspirací vám totiž může být nynější valentýnská akce na iStores.sk, díky které lze ušetřit nemalé peníze a s trochou štěstí v ní můžete i vyhrát.

Pokud vás láká soutěžení, vězte, že na instagramovém profilu @istores_sk probíhá do 12. 2. soutěž o dárkovou poukázku v hodnotě 100 €. Její vítěz bude vyhlášen o den později – tedy 13. 2., takže s trochou štěstí za ní ještě zvládne nějaké ty valentýnské dárečky nakoupit. Co se pak týče valentýnských slev, co byste řekli například na Apple Watch dostupné už do 279 € či od 14 € měsíčně po dobu 24 měsíců, popřípadě na AirPods už od 129 € nebo za 11 € měsíčně po dobu 13 měsíců? Akcí je ale daleko víc a platí třeba i na příslušenství, které díky nim můžete sehnat za velmi atraktivní ceny. A pokud se vám nechce nakupovat v kamenné prodejně, při nákupu online nad 50 € máte dopravu zcela zdarma. Není tedy skutečně nad čím váhat!

Valentýnskou akci na iStores.sk naleznete zde