Potvrzeno: Apple v iOS 16.4 napraví jednu ze svých největších chyb posledních let

Ačkoliv operační systémy z dílny Applu naštěstí nesužuje přehnané množství chyb, čas od času se v nich přeci jen nějaký ten přešlap najde. Ne každý je však bohužel takový, že sice uživatele štve, ale dokáží s ním „žít“ do další softwarové aktualizace, ve které jej Apple opraví. Přesně to je ostatně i případ v prosinci vydaného iOS 16.2, který obsahoval chyby v nové architektuře pro aplikaci Domácnost, což pro fanoušky HomeKitu znamenalo to, že jim jejich chytré instalace ve velkém vypovídaly službu. Apple se sice k opravě problému zatím neměl, nyní však kód na serverech Applu objevený vývojářem Nicolásem Álvarezem potvrdil, že je již naštěstí na cestě.

Ačkoliv se s opravou rozbité Domácnosti počítalo již v iOS 16.3, který vyšel relativně nedávno, a spekulovalo se rovněž o opravě v chystaném iOS 16.3.1, který by měl vyjít v nejbližších dnech, kód na serverech Applu nalezený vývojářem prozradil, že se opravená verze nové architektury pro Domácnost objeví „až“ s iOS 16.4. Jeho testování však zatím bohužel neprobíhá a i kdyby začalo třeba již příští týden, bude trvat nejméně měsíc. Apple totiž své systémy skrze bety testuje zpravidla zhruba měsíc až měsíc a půl. Je tedy jasné, že nás od vydání iOS 16.4 pro veřejnost dělí ještě pěkných pár týdnů, jelikož vyjde odhadem nejdřív někdy v polovině března, ne-li na jeho konci. Snad tedy už bude vše ohledně Domácnosti v pořádku a jablíčkáři si nebudou muset opět ve velkém stěžovat na to, že jim Apple vyřadil z provozu jejich chytrá světla, dveře a spousty dalších prvků domácnosti.