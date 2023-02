Na Nintendo Switch budou dostupné hry z Game Boy a Game Boy Advance

Roky šuškání jsou u konce. Společnost během svého nejnovějšího Nintendo Direct odhalila, že do Switch Online dorazí tituly z Game Boy a Game Boy Advance. Z GameBoye dorazí hry jako Tetris, Super Mario Land 2: 6 Golden Coins, The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX, Gargoyle’s Quest, Game & Watch Gallery 3, Alone in the Dark: The New Nightmare, Metroid II: Return of Samus, Wario Land 3 a Kirby’s Dream Land.

Co se týče titulů Game Boy Advance, můžete si zahrát Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3, WarioWare Inc: Mega Microgames, Kuru Kuru Kururin, Mario Kart Super Circuit, Mario & Luigi Superstar Saga a The Legend of Zelda: The Minish Cap. K dispozici je podpora pro čtyři hráče, a to lokálně i online. Tituly z Game Boy budou dostupné v základní verzi Switch Online. Chcete-li získat přístup k těm z Game Boy Advance, bude třeba zaplatit Switch Online + Expansion Pack.