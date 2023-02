NASA má populární anketu s názvem Astronomický snímek dne. Včera, tedy 7. února, vybrala NASA snímek A Comet and Two Dippers (kometa a dva vozy) českého fotografa Petra Horálka. Snímek vznikl koncem ledna ve Vysokých Tatrách. Na snímku je, jak už název napovídá, kometa ( C/2022 E3), Velký vůz a Malý vůz. Co na něj říkáte?