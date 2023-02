Podívejte se, jak vypadá nový HomePod 2 uvnitř

Zatímco oprava některých Apple produktů není vůbec složitá, u jiných je naopak jakákoliv oprava de facto nemožná. Do druhé kategorie spadají i všechny dosud představené HomePody, přičemž že tomu tak je i u toho nejnovějšího z ledna letošního roku potvrdily první rozborky odborníky. Novinka je sice o něco lépe opravitelná než její první generace, stále se však jedná o velkou bídu. Ostatně, podívejte se sami ve videu níže.

Jak jste mohli sami vidět, dostat se k prvním šroubům HomePodu není tak úplně složité, jelikož jsou skryty pod základnou reproduktoru. Háček je však v tom, že ta je ke spodku přilepená a tudíž jí je třeba odejmout násilím, což už výsledné opravitelnosti značně ubírá. Další problém nastává v momentě, kdy se chce uživatel dostat například pod horní displej, jelikož v takovém případě je nutné zbavit reproduktor jeho síťovaného pláště, který je na něm přitom velmi přesně napnutý a je tedy jasné, že uživatelsky jej do stejné podoby vrátíte jen stěží. Vnitřek jako takový sice pak už přístupný vcelku je a zřejmě by šel bez větších problémů i opravit, nicméně to, jak se k němu člověk dostává, dělá z HomePodu další prakticky neopravitelné zařízení, stejně jako tomu je třeba u AirPods. Ekology tedy novinka určitě nepotěší, byť tomu zřejmě chtěl jít Apple naproti.

