Chrome přichází s funkcí ideální pro sledování porna, vše ale musíte stihnout do 15 minut

Pokud vám na jistou věc stačí 15 minut, pak byste měli do budoucna zvážit přechod na Android. Tedy samozřejmě záleží, jak často tuto funkci využijete. Google totiž do svého prohlížeče Chrome, konkrétně pak do jeho mobilní verze přidá funkci, díky které smažete historii prohlížení za posledních 15 minut. Tato funkce bude velmi snadno aktivovatelná a poté, co dokončíte co jste potřebovali, stačí stisknout jediné tlačítko a smažete vše, co si o vás Chrome za posledních 15 minut zapamtoval. Jasně, asi lze tuto funkci využít i při jiných činnostech, jako je například internetové bankovnictví a tak podobně, ale asi všichni moc dobře víme, kvůli čemu ji Google do Chrome přidává.

V současné době se očekává vydání pouze pro Android s tím, že je velmi pravděpodobné, že se stane tato funkce pro platformu Android exkluzivní. Žádné informace totiž nenaznačují, že bychom se dočkali na desktopu nebo iOS, ale kdo ví, čas ukáže, zda se tato vychytávka objeví i na jiných platformách. Jedinou podmínkou tedy zůstává mít Android a stihnotu vše do 15 minut.