Tim Cook prozradil, zda se Apple chystá propouštět

Ekonomická situace ve světě již přiměla spoustu firem k velkému propouštění, přičemž výjimkou v tomto směru nejsou třeba ani Amazon, Google či Meta. Právě ty totiž měly v předešlých týdnech propustit jednotky až nižší desítky tisíc lidí například kvůli tomu, že projektům, na kterých pracovali, nynější doba zkrátka a dobře nepřeje. To Apple se však velkému propouštění dlouhodobě vyhýbal a nezdá se, že by tomu mělo být v dohledné době jinak. Vyplývá to minimálně ze slov jeho šéfa Tima Cooka, který se právě o tématu propouštění rozpovídal v nedávném rozhovoru.

Cooka vyzpovídali konkrétně zpravodajci z portálu Wall Street Journal a to při příležitosti nedávného oznámení finančních výsledků za poslední čtvrtletí loňského roku. Na otázku, jak vnímá propouštění a zda má Apple nějakou zaměstnaneckou čistku v plánu odpověděl Cook jednoznačně, že propouštění považuje za naprosto poslední možnost pro firmu v případě, kdy už všechno ostatní selhalo. Apple dle jeho slov sice učinil určité kroky vedoucí ke snížení výdajů a potažmo k náboru zaměstnanců, kterých nyní přibývá méně a méně, nicméně propouštění jako takové na pořadu dne v tuto chvíli není. „Nikdy nechci říkat nikdy, ale propouštění považuji za poslední možnost. Společnost by raději řádila náklady jinými způsoby než aby přistoupila hned k propouštění,“ odpověděl na otázku jednoznačně. Zaměstnanci Applu tedy mohou být dle všeho poměrně v klidu, jelikož je stejný osud jako jejich kolegy z Googlu, Microsoftu či dalších společností nejspíš nečeká.