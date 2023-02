Oblíbená Apple sluchátka dorazí již brzy v nových barvách!

Sluchátka jsou pro mnohé z nás nejen nepostradatelným doplňkem pro poslech hudby či podcastů, ale do jisté míry i módním doplňkem. Pokud se do této skupiny řadíte i vy, zcela určitě vás potěší, že bychom se měli již brzy dočkat nových barevných variant sluchátek Beats Fit Pro z dílny společnosti Apple, díky čemuž je tak bude možné ještě lépe sladit s vaším outfitem, potažmo si je zkrátka vybrat „jen“ lépe dle vašich barevných preferencí.

Sluchátka Beats Fit Pro jsou mnoha uživateli označována za levnější AirPods Pro a to proto, že za doporučenou maloobchodní cenu 5990 Kč nabízí de facto vše, co první generace AirPods Pro. Těšit se zde tedy můžete například na aktivní potlačení okolního hluku, režim propustnosti, bleskové párování či jiné vychytávky spjaté s čipem H1. K dispozici je rovněž podpora aktivace Siri pomocí pokynu Hey Siri, automatické přepínání mezi APple zařízeními či podpora prostorového zvuku s dynamickým sledováním hlavy. V současnosti jsou tato sluchátka dostupná v černé, bílé, šedé a fialové s tím, že již brzy má Apple představit ještě tmavě modrou, fosforově žlutou a oranžovou. Tyto barvy budou pravděpodobně prodávány vedle těch stávajících a to za standardní cenu. Kdy k odhalení dojde je nicméně zatím nejasné, byť přední obchodníci již začínají údajně nové barvy interně zalistovávat.

