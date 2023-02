iPhony letos možná konečně dostanou vychytávku, kterou se Androidy chlubí již roky

Zatímco v některých směrech je Apple stále považován za udavače trendů, jinde oproti konkurenci značně pokulhává. To druhé pak platí třeba v souvislosti s podporou reverzního nebo chcete-li obousměrného bezdrátového nabíjení, které konkurenční výrobci nabízí již pěkných pár let, zatímco Apple se této vychytávce dlouhodobě vyhýbá. Pravdou je však to, že by jí podle dostupných informací na iPhonech taktéž moc rád viděl, ale není jí schopen vyvinout tak, aby byl s výsledkem spokojený. To by se ale snad mělo u iPhonů 15 (Pro) konečně změnit.

Zdroje portálu 9to5mac tvrdí, že práce na reverzním nabíjení u iPhonů probíhají nepřetržitě již mnoho let s tím, že naposledy bylo v plánu nasazení této vychytávky u řady 14 (Pro). Applu se však podle dostupných informací nepodařilo vyladit software tak, aby vše fungovalo přesně dle jeho požadavků, a tak nakonec svůj záměr odpískal, byť telefon disponuje hardwarem, který je pro reverzní nabíjení potřeba. To ostatně dokládá třeba možnost nabíjení MagSafe Battery Packu, který lze skrze záda iPhonů 14 (Pro), ale i 13 (Pro) nabíjet právě reverzně. Zdroje 9to5 nicméně tvrdí, že se nyní snad už skutečně blýská na lepší časy. Vývoj technologie pro iPhony je totiž na dobré cestě s tím, že pokud se dotáhne vše softwarově dotáhnout k dokonalosti, u iPhonů 15 (Pro) bude novinka odemčena pro uživatelské použití. Pokud však vývoj selže, bude vše opět softwarově neaktivní a tedy uživatelsky nevyužitelné. Snad se tedy tentokrát konečně dočkáme.