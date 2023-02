Apple stále zdárně kašle na chytrou domácnost, na opravu čeká svět již téměř 2 měsíce

Je tomu skoro až k nevíře, ale od vydání veřejné verze iOS 16.2 se zpackanou aplikací Domácnost, respektive možností přejít na novou architekturu této aplikace, uplyne za týden již druhý měsíc. Apple totiž vydal tento update už 14. prosince loňského roku s tím, že se prakticky okamžitě začal na diskuzních fórech setkávat s enormním množství stížností právě na zbabranou Domácnost, která po upgradu na novou architekturu vyřadila – ať už částečně nebo zcela – mnoha jablíčkářům jejich chytrou domácí elektroniku. Možnost upgradovat na novou architekturu sice záhy zarazil, nicméně od té doby jablíčkáři čekají na opravu, která už sice mohla dorazit v některé z aktualizací, ale zatím se tak nestalo. A chyb poměrně překvapivě stále přibývá.

Mnozí jablíčkáři si v souvislosti s aplikací Domácnost – a to paradoxně i v případě, že neaktualizovali na novější architekturu – stěžují v poslední době třeba na to, že se jim v ní zobrazuje jejich HomePod jako nedostupný, kvůli čemuž jej musí mnohdy resetovat, aby jej znovu probudili k životu. Jiní jablíčkáři zase poukazují na to, že jim špatně HomePody (mini) zobrazují teplotu a vlhkost v místnosti a to například tak, že jí mylně zobrazují ve všech místnostech stejnou, přestože má daný HomePod nastavený výchozí pokoj, nebo že se tyto údaje nezobrazují vůbec. Odpojování se dříve plně funkčního HomeKit příslušenství ve formě světel, nejrůznějších senzorů a tak podobně je pak již od prosince tak nějak klasikou, stejně jako nemožnost zaslat pozvánku do domácnosti jiným uživatelům. Mě osobně pak zase začalo v posledních dnech vyskakovat upozornění informující o jakémsi problému, který vznikl při sdílení domácnosti s mou přítelkyní s tím, že jako řešení mi Apple radí její odebrání a opětovné pozvání. Vtip je v tom, že přes její Apple produkty lze vše i nadále bez problému (respektive po odeznění počátečních problémů po prosincovém přechodu) ovládat, tedy navzdory této hlášce.

Je poměrně zarážející, že Apple již téměř dva měsíce chybu takto velkého rozsahu ještě neopravil, jelikož jsme v minulosti již nesčetněkrát viděli, že podstatně menší přešlapy byl schopen „zalátat“ v řádu dnů, maximálně jednotek týdnů. Zde jej však k opravě nepřimělo ani to, že chybou bez nadsázky vyřadil u mnoha uživatelů chytré elektroinstalace za vyšší desítky tisíc korun. Snad se tedy v chystaném iOS 16.3.1, který by měl vyjít již tento týden, dočkáme opravy a Domácnost začne zase fungovat přesně tak, jak jsme byli zvyklí. Její současný stav je totiž spíše k pláči.