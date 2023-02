5 čerstvě oznámených novinek, které míří do WhatsApp

WhatsApp patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější mobilní komunikátory na světě. Meta, která jej provozuje, si je pak samozřejmě této skutečnosti velmi dobře vědoma, a proto se snaží WhatsApp neustále vylepšovat. Před pár desítkami minut pak oznámila pět novinek, které do něj co nevidět dorazí. Na co se tedy můžeme těšit?

Nástroj pro výběr soukromého okruhu uživatelů

Může se stát, že některé aktualizace stavu nebudete chtít sdílet se všemi svými kontakty. Proto WhatsApp přináší možnost upravit nastavení soukromí flexibilně pokaždé, když budete přidávat aktualizaci stavu. U každého stavu tak budete moct rozhodnout, kdo ho uvidí. Naposledy vybraný okruh uživatelů se uloží a bude výchozím nastavením také u dalšího stavu.

Hlasový stav

WhatsApp zavádí možnost nahrát a sdílet ve stavu vašeho profilu hlasové zprávy o délce až 30 sekund. Hlasový stav můžete použít, když chcete poslat stav osobnějšího rázu. Přijde vám vhod obzvlášť v případě, kdy je vám příjemnější o dané věci mluvit než psát.

Reakce na stav

Je přidána reakce na stav. Tato funkce vám umožní rychle a snadno zareagovat na aktualizace stavu vašich přátel a blízkých kontaktů. Když WhatsApp loni představil Reakce, právě tuto funkci si uživatelé přáli nejčastěji. Teď můžete na jakýkoli stav rychle zareagovat přetažením nahoru a klepnutím na některé z osmi emoji. I nadále můžete na stav samozřejmě odpovědět formou textu, hlasové zprávy nebo třeba nálepky.

Profilové kroužky značící nové aktualizace stavu

Díky novým profilovým kroužkům vám už neunikne, že někdo z vašich blízkých zveřejnil stav. Když bude některý z vašich kontaktů sdílet aktualizaci stavu, kolem jeho profilového obrázku se zobrazí kroužek. Bude se zobrazovat v seznamech chatů, seznamech členů skupiny a v informacích o kontaktu.

Náhledy odkazů přímo ve stavu

Když teď ve stavu zveřejníte odkaz, automaticky se zobrazí náhled obsahu sdíleného odkazu, jak to znáte ze zpráv. Váš stav bude díky náhledům obsahu vypadat lépe a vaše kontakty budou ještě před kliknutím na odkaz vědět, jaký obsah na něm mohou očekávat.

Tyto novinky už začal WhatsApp zavádět u uživatelů po celém světě. Během nadcházejících týdnů by je měli mít k dispozici všichni. Nezbývá tedy než doufat, že se k vám aktualizace dostane co nejdřív.