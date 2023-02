První iPhone Ultra dorazí příští rok, má být výrazně lepší než řada Pro

Od roku 2017 je Apple zvyklý své iPhony rozlišovat na základní a high-endové modely, které se od sebe liší jak výbavou, tak samozřejmě i cenou. A podle velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu se nyní zdá, že od příštího roku přibude další kategorie, která bude zasazena nad nynější řadu Pro. Řeč je konkrétně o iPhonech Ultra.

O modelu Ultra se poměrně nahlas hovořilo již v souvislosti s letošním rokem. Jednak se však mělo „jen“ o přejmenovaný iPhone 15 Pro Max s mírně lepší fotosoustavou oproti menšímu iPhonu 15 Pro. Z tohoto plánu však nakonec dle Gurmana kvůli snaze udržet portfolio přehledné sešlo, zato se ale začalo čile v Applu hovořit o tom, že by mělo pro příští rok smysl vytvoření pomyslného superiPhonu – tedy iPhonu 16 Ultra. Ten by měl být z hlediska technických specifikací výrazně lepší než řada Pro, avšak samozřejmě taktéž dražší. Co přesně by mu Apple „nadělil“ navíc je sice v tuto chvíli nejasné, pokud by se však inspiroval například u Samsungu a jeho řady Ultra, jednat by se ve své podstatě mohlo o zařízení s odlišným designem od zbytku, výrazně pokročilejším fotoaparátem, větším displejem či baterií nebo dokonce podporou Apple Pencil. Cena se pak bude samozřejmě odvíjet od technologií, které telefon přinese a tudíž jí lze předpovědět ještě hůř než samotné vychytávky zařízení. Tak či tak, dočkat bychom se měli již v příštím roce.