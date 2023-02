Podívejte se na skvělý minifilm natočený kompletně na iPhone 14 Pro

Že je fotosoustava iPhonů na velmi vysoké úrovni a lze přes ní tedy zachytit skvělé fotky i videa není žádným tajemstvím. Ostatně, čas od času se nás o tom snaží přesvědčit i samotný Apple zveřejněním nějakých těch videí, která právě přes objektiv nejnovějších iPhonů natáčí. Zřídkakdy však mají tato videa délku větší než desítky vteřin, maximálně pak jednotky minut. Toto nepsané pravidlo nicméně nyní Apple porušil zveřejněním minifilmu Fursat z arabského prostředí. Za tímto dílkem stojí režisér Vishal Bhardwaj, který je ve východním světě poměrně známý. Film nesoucí název Fursat se pak točí kolem muže, který je posedlý ovládáním budoucnosti a to tak moc, že kvůli tomu riskuje dokonce ztrátu toho, co je mu v současnosti nejcennější. Film jako takový byl natočen na iPhone 14 Pro s tím, že Apple přiznává použití dodatečného hardwaru a softwaru, aby byl výsledek co nejlepší. Nicméně už jen to, že základem filmu jsou surová data z iPhonu je velkou věcí.