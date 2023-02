Na iPhony míří jedna z nejlegendárnějších her všech dob

Herní průmysl ovlivnila bez nadsázky velká spousta nejrůznějších her, takže je prakticky nemožné vypíchnout pár těch, které se zapsaly do jeho historie nejvíce. Kdybychom se však o to snažili, zřejmě bychom jako jednu z těch nejvýraznějších označili logickou hříčku Myst. Ta sice vyšla již před 30 let, dodnes se na ní však vzpomíná jako na jednu z nejlepších logických her všech dob, která jen tak pro zajímavost dokonce pomohla rozpumpovat prodeje CD mechanik a i CD jako takových. A právě tento klenot si nyní klestí cestu na smartphony.

From @cyanworlds, Myst Mobile, the mobile port of their legendary game Myst, is coming to iOS 📱

Visit the intriguing Myst Island, stunning and mysterious in equal measure, where a story of ruthless betrayal awaits 🏝️

Press/Creators: email in bio for review code etc. pic.twitter.com/DcLux4KqWu

— Kris Wingfield-Bennett ♻️ (@kriswb) February 2, 2023