Exkluzivní slevový kód pro 5 z vás: Prémiová sluchátka Bose QuietComfort Earbuds II s nejlepším ANC na trhu

Komerční sdělení: Nacházíte se často v rušném prostředí, jezdíte denně metrem, tramvají, pravidelně cestujete letadlem nebo si prostě jen chcete užít ničím nerušený poslech oblíbené hudby? V tom případě by vám mohly padnout do oka (spíše tedy do ucha) sluchátka Bose QuietComfort Earbuds II. Ta jsou vybavena pokročilou technologií CustomTune, díky které se ekvalizér individuálně a automaticky nastaví podle anatomie zvukovodu majitele. Funguje to tak, že sluchátka vyšlou do ucha tón, který se okamžitě odráží zpět a vestavěné mikrofony jej následně detekují. Díky tomu Bose QuietComfort Earbuds II analyzují jedinečný tvar zvukovodu, optimalizují potlačení hluku a nastaví ideální výkon.

Běžná cena Bose QuietComfort Earbuds II je 7 690 Kč, díky slevovému kódu lsabose je však můžete získat za 6 535 Kč, což je aktuálně i nejnižší cena na trhu.

Podle dostupných výsledků měření byla sluchátka Bose QuietComfort Earbuds II označena jako World Best Noise Cancelling, tedy za absolutní světovou špičku v aktivním potlačování okolního hluku. Sami si můžete vybrat ze dvou režimů, kdy Tichý režim redukuje okolní hluk absolutně a Aware mód zase umožňuje poslouchat jak hudbu, tak i vnímat okolní zvuky či hlasy, což je ideální třeba při práci v kanceláři. Vydrží na jedno nabití 6 hodin a dobíjecí pouzdro přidá dalších 24 hodin. K dispozici jsou sluchátka v černém i bílém provedení, je jen na vás, jakou barvu preferujete.

Sluchátka Bose QuietComfort Earbuds II pořídíte zde