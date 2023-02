Netflix řadí zpátečku! Podmínky pro sdílení účtu budou možná nakonec jiné

Naprosto bizarní vyústění má nedávné zveřejnění nových podmínek pro sdílení uživatelských účtů na Netflixu. Ačkoliv se totiž tyto podmínky objevily na oficiálních stránkách podpory služby a byly dokonce přeloženy do spousty jazyků včetně češtiny, díky čemuž si tedy mohl takřka celý svět udělat o striktních pravidlech sdílení obrázek, nyní o nich Netflix prohlásil, že tak úplně neplatí. Respektive platí, ale jen pro Chile, Peru a Kostariku, kde je v současnosti celý antisdílecí systém testován.

Ano, čtete správně. Informace o sdílení účtů, které se objevily na obrovském množství jazykových mutací webu Netflixu, před pár hodinami společnost dementovala pro portál The Guardian s tím, že zveřejněny byly omylem. Je nicméně velkou otázkou, zda nyní hovoří Netflix pravdu, jelikož po zveřejnění podmínek čelil ze strany uživatelů velké kritice nejen za nemožnost dál šetřit (která je proti pravidlům i nyní), ale taktéž za to, jak moc by byli službou ve výsledku sledováni. V zemích EU se dokonce začali uživatelů ptát, zda-li jsou vůbec kroky Netflixu možné kvůli nařízení GDPR. Je tedy možné, že se streamovací gigant zalekl a ještě vše zreviduje. K určitému přepracování podmínek ostatně dojde tak jako tak už jen proto, aby byly využitelné všude, tedy nejen v Chile, Peru a Kostarice, jak tomu bylo nyní.

Bude extrémně zajímavé sledovat, jak si Netflix nakonec s celou zápletkou poradí a potažmo jak úspěšný v potírání sdílení účtů později bude. V dnešním moderním světě se totiž zdá skoro až nereálné, že by bylo možné typově podobné služby „řídit“ tak, aby k nim měli přístup skutečně jen ti, kteří za ně platí. Jinými slovy, jen těžko si lze představit, že uživatelé dříve či později nepřijdou s triky, kterými dokáží celý systém Netflixu obejít a znovu jej tak sledovat přes sdílené účty. Lepší však bude v tomto směru skutečně vyčkat na to, s čím Netflix nakonec dorazí – tedy pokud vůbec s něčím.