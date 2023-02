5 her na Mac, které nyní stáhnete zdarma

Flock of Dogs

Flock of Dogs je svérázná akční a dobrodružná hra z pohledu z ptačí perspektivy, ve které s přáteli jezdíte na létajících psech. Zní vám to přinejmenším zvláštně? Tato hra je inspirována pohádkovými knihami a kreslenými filmy, a je rozdělena na dva hlavní zážitky – Minigame Park a let na festival.

Fotogalerie #4 Flock of Dogs 1 Flock of Dogs 2 Flock of Dogs 3 Flock of Dogs 4 Flock of Dogs 5 Flock of Dogs 6 Vstoupit do galerie

Hru Flock of Dogs stáhnete zde.