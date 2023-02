5 důvodů, proč nový HomePod nejspíš nebude mít úspěch

Jak jsem zmínil v úvodu, tak uživatelé měli opravdu velká očekávání. Dle různých konceptů a spekulací, které se objevovaly v posledních měsících, to totiž vypadalo, že se Apple chystá představit kompletně přepracovaný HomePod, který by měl nabídnout tunu novinek. Očekával se například velký dotykový displej na horní straně namísto pouhé dotykové plochy, kromě toho pak určitá forma redesignu apod. Nic z toho jsme však nedostali, z čehož plyne, že nedošlo k naplnění očekávání jablíčkářů, což samo o sobě znamená zklamání.

Nový HomePod druhé generace má oproti původnímu modelu menší počet mikrofonů i výškových reproduktorů. Ano, čtete správně – namísto šesti mikrofonů využívá nový HomePod čtyři mikrofony, namísto sedmi výškových reproduktorů pak jen pět. Je však nutné zmínit, že se technologie posunuly o kus dál, takže to nutně neznamená, že by byl vstup či výstup zvuku horší, ba naopak. Když ale potenciální zákazník uvidí, že má nový HomePod mikrofonů a reproduktorů méně, může ho to odradit, jelikož si například řekne, že chtěl Apple šetřit a dál to zkoumat nebude. Otázkou tedy zůstává, zdali Apple neměl zvolit jinou „taktiku“.

Design prakticky bez změny

Co se týče designu nového HomePodu, tak se od toho původního prakticky neliší – konkrétně je pouze nižší, a to o půl centimetru. Rozhodně tím ale nechceme říct, že by byl design původního HomePodu jakkoliv špatný, ba naopak. Opět je to ale v tomto případě o očekáváních, kdy jablíčkáři vzhledem k vysokým očekáváním doufali, že Apple vytasí nějaký pořádný redesign, který by budoucí HomePod kompletně změnil. Potěší však alespoň to, že je k dispozici jednoduše odnímatelný napájecí kabel.