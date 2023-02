Google Mapy přijdou s perfektní funkcí, kterou si zamilují majitelé elektromobilů

Google se snaží své Google Maps neustále vylepšovat tak, aby byly čím dál tím užitečnější pro uživatele. Vychytávka, kterou právě nyní Google testuje, se pak týká majitelů elektromobilů. Ti jsou sice zvyklí, že mají ve svých palubních počítačích nahrané mapy včetně informací o nabíjecích stanicích a mapy zabudované v palubním počítači plánují trasu tak, aby vůz dojel kam uživatel potřebuje a případně započítají i zastávku na nabíjení, ovšem Google Maps doposud nic podobného nenabízí. Pokud tedy uživatel elektromobilu používá Android Auto nebo Apple CarPlay, pak má možnost buď používat integrované mapy bez toho, aniž by využil CarPlay, nebo využije CarPlay, kde pro změnu nemá informace o nabíječkách. Mohlo by vás zajímat 5 míst, která před námi skrývají Google Maps Vše o Apple Lukáš Altman 3. 5. 2019

Magazín 9to5google nyní upozornil na fakt, že v nejnovější testovací verzi Google Maps se objevují hlášky, jako je „No internet. Can’t load charging sops nebo Charging stop needed to reach destination“. Tyto hlášky pak souvisí právě s plánováním zastávek pro dobití během vaší trasy a tak je zřejmé, že se do Google Maps již brzy dostanoe možnost nechat naplánovat trasu pro elektromobil včetně zastávek na nabití.

Google v druhé polovině loňského roku přidal do svých map zajímavou funkci, díky které vidíte, kolik procent paliva ušetří která trasa oproti jiným trasám. Máte dokonce možnost zvolit si typ paliva vašeho vozidla, aby byl výpočet co nejpřesnější. Pokud se Googlu povede smysluplně integrovat informace o nabíjecích stanicích do Google Maps, tak aby bylo možné plánovat trasy včetně zastávek na nabíjení, bude se jednat o skutečně revoluční funkci v rámci map, které nejsou integrovány do palubního počítače daného vozu.