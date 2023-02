Zavzpomínejte na zbraně našeho dětství v jedinečném videu z Counter-Strike

Pamatujete si, kdy jste jako děti běhali po venku vyzbrojeni prakem vyrobeným z nafukovacího balónku a ruličky od toaletního papíru? Když jste spolužákům podávali ruku a v ni jste měli vnitřek ze zapalovače, který dával elektrické výboje? Pak budete následující video jednoduše milovat. Pokud jste navíc v dětství také hráli Counter-Strike, pak není co řešit a musíte si video s názvem CS:GO, but weapons from your Childhood zkrátka pustit.

Autor v něm ukazuje zbraně našeho dětství, které používá při hře a navíc jak je vidět, fungují. Netušíme, zda se jedná o pouhé video nebo vzniká mód pro CS, ve kterém budeme mít možnost tyto zbraně skutečně používat, ovšem AWP vyrobené z kartonu je prostě pecka, kterou bychom si rozhodně nenechali ujít, ostatně podívejte se sami, stojí to za to.