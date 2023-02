SkyShowTime míří do Česka: nabízí skvělý obsah za ještě lepší cenu!

Streamovacích služeb v České republice přibývá s trochou nadsázky jako hub po dešti. Je tomu totiž jen pár dní, co spuštění své vlastní oznámila televizní skupina Prima, a už tu máme oznámení dalšího příchodu. Ten je však – bez urážky Primy – o poznání zajímavější, jelikož na televizní obrazovky přinese animáky Dreamworks, Top Gun, Jurské parky a světy, ale třeba i Dr. House a tak podobně. To vše navíc za super cenu, avšak s určitým háčkem.

Novinka nese název SkyShowtime, v Česku odstartuje 14. února a nabídne obsah zahraničních mediálních obrů Paramount a NBCUniversal. Díky tomu se tak můžeme ve službě těšit jak na výše vyjmenované, tak samozřejmě na obrovské množství dalšího obsahu v čele s Rychle a zběsile, Mission: Impossible, Yellowstone či Dexterem. Bohužel, podle dostupných informací má být naprostá většina obsahu ve službě k dispozici jen s českými titulky a to i přesto, že pro něj český dabing k dispozici je. Do budoucna se nicméně pravděpodobně tato situace změní a služba se tak mnohem více otevře i těm divákům, kteří nevládnou příliš dobře angličtinou a nebaví je u filmů číst titulky. Ostatně, bylo by to rozhodně super. Služba totiž bude měsíčně vycházet na příjemných 179 Kč, což je jen pro zajímavost o 20 Kč méně než kolik stojí základní Netflix. Ten navíc v tomto tarifu disponuje jen HD rozlišením, kdežto SkyShowtime poběží ve Full HD. Velký rozdíl je ale třeba i v možnostech simultánního streamingu. Zatímco Netflix za 199 Kč totiž lze přehrávat jen na jednom zařízení současně, SkyShowtime půjde za 179 Kč přehrávat až na třech zařízeních současně. Rozhodně se tedy jedná o velmi zajímavý počin.