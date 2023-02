TCL pokračuje ve spolupráci s českou fotbalovou reprezentací

Tisková zpráva: TCL pokračuje ve spolupráci s českým fotbalem. Nadále zůstává Premium partnerem české fotbalové reprezentace. Značka TCL, jeden z dominantních hráčů na globálním trhu televizí a přední společnost v oblasti spotřební elektroniky, oficiálně oznámila, že podepsala prodloužení smlouvy s Fotbalovou asociací České republiky do roku 2026 a je nadále Premium partnerem české fotbalové reprezentace a současně jejím Technologickým partnerem.

Českou fotbalovou reprezentaci při slavnostním podpisu smlouvy zastupoval její trenér Jaroslav Šilhavý, za agenturu STES byl podpisu smlouvy přítomen Tomáš Sluka, předseda představenstva, a za TCL Electronics Easton Kim, ředitel marketingu pro Evropu. Podpisu smlouvy přihlížel i ambasador značky TCL v České republice, bývalý český fotbalový obránce a reprezentant Tomáš Ujfaluši. Zástupci TCL obdrželi z rukou reprezentačního trenéra reprezentační dres.

TCL zůstává partnerem reprezentačního „A“ týmu i národního výběru do 21 let. Bude tak oslovovat fanoušky české reprezentace například v rámci doprovodných akcí, jako tomu bylo v minulých letech v zápasových fanzónách, na tiskových konferencích a podobně.

„Prodloužení kontraktu vnímám jako důkaz, že společnost TCL byla s dosavadním partnerstvím spokojena, ostatně stejně jako my. Jsem moc rád, že ve fotbale půjdeme dál společnou cestou,“ uvedl Petr Fousek, předseda Fotbalové asociace České republiky.

„Novou smlouvou navazujeme na úspěšnou spolupráci se společností TCL z minulých let. Velmi nás těší, že nám projevila důvěru i do budoucna a že úspěchy českého fotbalu budeme i nadále sledovat společně,“ dodal Tomáš Sluka, předseda představenstva STES, tedy obchodní a marketingové agentury FAČR.

TCL je Premium partnerem české fotbalové reprezentace již od roku 2020, kdy se český fotbalový tým úspěšně kvalifikoval na mistrovství Evropy. Značka TCL dlouhodobě podporuje fotbal a spojuje fanoušky této krásné hry po celé světě. TCL má svůj tým fotbalových ambasadorů. Ti spojují fotbal a moderní technologie, které značka TCL přináší. V sestavě TCL je výjimečný mladý anglický záložník Phil Foden, vycházející hvězda a španělský internacionál Pedri, pozoruhodný špičkový hráč Rodrygo, křídelní hráč brazilské reprezentace, a Raphaël Varane, slavný obránce a klíčový hráč francouzského národního týmu. Českým ambasadorem značky TCL je Tomáš Ujfaluši, který symbolicky vystřídal na tomto postu Pavla Horvátha. TCL podporuje vybrané sportovní aktivity a inspiruje k jedinečnosti v duchu svého firemního sloganu „Inspire Greatness“.

„Fotbal patří na televizní obrazovky a TCL patří k fotbalu,“ komentuje prodloužení smlouvy Easton Kim, marketingový ředitel TCL Electronics, a dodává: „Vždyť televizní přenos na kvalitní televizi dokáže plně zprostředkovat atmosféru fotbalového utkání a k tomu přinese bezpočet detailů, opakovaných záběrů a mnoho dalších vizuálních informací. Navíc můžete fotbalové utkání sledovat v pohodlí domova s rodinou či přáteli tak, jak to dělají lidé po celém světě. Obliba sledování sportovních událostí na velkých televizích roste tak, jak roste jejich prodej. Náš model velkoformátového televizoru C735 je světově nejprodávanějším televizorem v segmentu televizí o velikosti 98 palců.“

Televize se značkou TCL díky použitým technologiím umožňují přenášet prémiový zážitek přímo z hřiště do domácností. Technologie podsvícení TCL Mini LED a obnovovací frekvence až 144 Hz zajistí, že rychle se pohybující objekty jsou na obrazovce zřetelnější a ostřejší. Výsledkem je výjimečná obrazová kvalita, která přenese diváky do středu akce a umožní jim získat pocit, jako by byli přímo na hřišti.

Nejvyšší modelové řady televizorů TCL díky své kvalitě a použitým technologiím získávají celou řadu ocenění a hodnocení z řad odborné veřejnosti. Televize TCL QLED Mini LED C835 získala ocenění asociace EISA a model TCL QLED MiniLED C935 pak ocenění za inovace CES Innovation Award.

Televizory TCL zakoupíte zde