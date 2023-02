Apple Home Display by měl dorazit v roce 2024 a stane se centrem naší domácnosti

Apple údajně pracuje na zcela novém zařízení, které má sloužit pro ovládání chytré domácnosti. Toto zařízení by mělo fungovat nejen jako hub, ale také byste přes něm mohli přímo ovládat domácnost. V současné době lze jako hub pro HomeKit využít Apple TV, HomePod nebo iPad. V budoucnu se pak máme dočkat ještě něčeho, co lze označit za Apple Home Display. Podle Marka Gurmana z Bloombergu bude zařízení vypadat podobně jako základní iPad a mělo by nabídnout možnost jednoduše přistupovat k ovládání celé naši chytré domácnosti. Zařízení by mělo nabízet magnety, pomocí kterých by jej bylo možné připevnit na magnetické podložky na stěnu nebo například na kuchyňskou linku tak, aby bylo v nejexponovanější části domu.

Takzvaný Apple Home Display, by měl oproti iPhonu, Macu nebo iPadu tu výhodu, že by pomocí něj mohl domácnost ovládat kdokoli, a to bez nutnosti být členy rodiny a mít přístup k HomeKitu. Předpokládá se také, že dva a více těchto Apple Home Displejů budou mít možnost navzájem komunikovat a spolupracovat. Apple Home Display navíc umožní streamování videa nebo volání přes FaceTime a bude disponovat integrovaným reproduktorem.

Apple by tímto produktem konkuroval dalším zařízením pro správu chytré domácnosti jako je například Facebook Meta Portal, díky kterému je možné ovládat produkty založené na standardu Alexa nebo uskutečnit videohovory. Konkurenční zařízení však nabízí také Amazon v podobě Echo Show nebo například Google. Podle spekulací bychom se podobného produktu měli od Applu dočkat již během příštího roku, kdy konkrétně je však zatím ve hvězdách. Je pravda, že podobná zařízení mají téměř všichni konkurenti Applu, ovšem žádný z těchto konkurentů nevyrábí nejpoužívanější tablet na světě, a tak je otázkou, jaký bude rozdíl mezi Apple Home Display a iPadem, který si již nyní můžete nastavit tak, aby měli lidé přístup prakticky jen k HomeKitu.