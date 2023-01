Nový základní 14″ a 16″ MacBook Pro má oproti svému předchůdci o 50 % pomalejší SSD

Když Apple představí nový produkt, mnoho jablíčkářů netrpělivě vyčkává na to, až ho iFixit vezme do svých rukou a rozebere do posledního šroubku. V některých případech se totiž díky rozebrání dozvíme různé věci, o kterých jsme nevěděli, případně které jsme vůbec neočekávali. Do parády si iFixit samozřejmě vzal také nový 14″ a 16″ MacBook Pro (2023), který byl představen teprve před pár dny. Tohle konkrétní rozebrání však bylo od těch jiných trošku odlišné, jelikož se iFixit přesně držel oficiálního postupu, který poskytuje v podobě manuálu pro výměnu baterie samotný Apple. Během rozebrání se nám pak potvrdila jedna nemilá věc, kterou jsme však očekávali.

Pokud byste si vedle sebe položili „otevřený“ MacBook Pro z roku 2021 a nový model z roku 2023, na první pohled byste si nevšimli snad žádných odlišností. Pod pokličkou má nová generace prakticky jen čip M2 Pro a M2 Max, což ale pořád není nic viditelného. iFixit poukazuje primárně na to, že oficiální manuál, který má 160 stránek, disponuje nespočtem různých upozornění a varování, což je ale samozřejmě pochopitelné vzhledem k tomu, že při opravě pracuje jablíčkář s elektronickými komponenty. Součástí manuálu je pak také přehled veškerých využitých šroubků, společně s přehledem veškerých nástrojů, které jsou k opravám potřebné – pro výměnu baterie, která se aktuálně provádí kompletní výměnou spodní části šasi, jich je potřeba přesně 39. Nejvíce však iFixit překvapilo to, že se dle manuálu opravář nesmí za žádnou cenu dotknout baterie, kvůli čemuž je nutné sejmout displej tak, že ho „pověsíte“ ze stolu dolů, viz video níže.

Jak jsem zmínil v úvodu, tak iFixit přišel také na jednu velmi negativní zprávu, kterou jsme však vzhledem k předchozím novým zařízením očekávali. V případě, že si pořídíte 14″ nebo 16″ MacBook Pro (2023) s SSD o základní kapacitě 512 GB, tak musíte počítat s tím, že oproti předchozí generaci bude o polovinu pomalejší rychlost zápisu a čtení. Zatímco 14″ a 16″ MacBook Pro (2021) totiž u 512 GB varianty využíval dva 256 GB NAND čipy, tak u nové generace z roku 2023 už využívá jediný NAND čip o kapacitě 512 GB. Systém tak nyní přistupuje jen k jednomu čipu, a nikoliv zvlášť ke dvou, což vede ke zmíněnému snížení rychlosti na polovinu. Pokud si však pořídíte SSD o kapacitě 1 TB a větší, už vás tento problém trápit nebude. Celkově si 14″ a 16″ MacBook Pro (2023) odnesl od iFixit skóre opravitelnosti 5 z 10, a to především kvůli komponentům, které jsou na základní desce napevno připájené a nelze je tedy jednoduše vyměnit.