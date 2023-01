HBO oficiálně potvrdilo druhou řadu The Last Of Us

Ze seriálu The Last Of Us se prakticky během noci stal jeden z nejúspěšnějších seriálu HBO v historii. Seriál podle stejnojmenné hry se skutečně povedl a přináší přesně to, co chtěli nejen fanoušci hry, ale i ti, kteří postapokaliptický svět The Last Of Us objevili až díky seriálu. HBO tak dlouho neváhalo a oficiálně potvrdilo, že připravuje druhou sérii.

„Cítím se poctěn a mám obrovskou radost ze všech diváků, kteří se společně s námi vydali na cestu postav Joela a Ellie. Spolupráce s Craigem Mazinem, hereckým obsazením, štábem i HBO předčila veškerá má očekávání,“ uvedl výkonný producent seriálu Neil Druckmann, který stojí za scénářem původní hry pro PS4. Ten také doplnil svá slova o ono potvrzení o druhé sérii: „Jsme moc rádi, že můžeme natočit i druhou sérii.“

Seriál se skutečně povedl a například třetí díl vypráví v podstatě samostatný příběh, který rozpláče nejednoho diváka a až na samém konci naváže na hlavní dějovou linku. Pokud jste tedy The Last Of Us ještě nevyzkoušeli, pak bych na vašem místě moc neváhal. Navíc to, že jste hru nehráli nebo o ni ani neslyšeli ničemu nevadí a seriál si užijete stejně jako zapálení hráči.