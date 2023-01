6 nečekaných možností Gem4me, které vás překvapí

Komerční sdělení: Dokonce i dobře známé produkty vás mohou překvapit: používáte je už léta, ale najednou zjistíte, že máte nějakou funkci, o které jste neměli ani tušení. A kéž by to byl jen zbytečný nesmysl. Velmi často takové funkce skutečně usnadňují život a dělají aplikaci mnohem pohodlnější. U nových produktů, jako je Gem4me, je takových funkcí mnohem více. Na první pohled vypadá jako obyčejný messenger. Co lze přehlédnout?

Katalog kanálů (blogů)

Pokud existují kanály v jiných messengerech, obvykle je nelze najít všechny na jednom místě. Uživatelé Telegramu musí například přejít na stránky externích služeb nebo použít vyhledávání. Pomocí vyhledávání však lze najít pouze kanál, který má alespoň nějaký název. Ale co když si chcete přečíst něco pro duši, a přitom ještě nevíte, co to je?

Gem4me má k tomuto účelu katalog kanálů. Pro přechod stiskněte tlačítko „Kanály‟ a poté „Katalog‟. Zde najdete widgety nejoblíbenějších, nejrychleji rostoucích a nejdůležitějších kanálů. Pokud by vám to nestačilo – můžete si vybrat požadovanou kategorii (např. „zdraví“) a prohlédnout si všechny blogy na platformě.

Newsfeed

Newsfeed samozřejmě není v žádném případě zcela jedinečnou funkcí. Ale ne pro messengery. Není v aplikaci WhatsApp ani Telegram. A Gem4me to má! Právě do tohoto newsfeedu jsou zařazeny publikace všech kanálů, které si uživatel odebírá. Pro přechod stiskněte tlačítko „Kanály‟ a poté „Newsfeed‟.

Newsfeed slouží především ke snadnému čtení. Večer ho otevřete a máte tam vše, co vaši oblíbení blogeři napsali během dne, aniž byste museli přebíhat od jednoho k druhému. Můžete lajkovat a komentovat přímo ve svém kanálu, ukládat příspěvky nebo si na ně stěžovat – jinými slovy používat všechny funkce, které jste zvyklí vidět pouze na sociálních sítích.

Převod hlasových zprav na text

Pokud je ve vašem okolí hodně milovníků hlasových zpráv, pravděpodobně jste si už koupili předplatné služby Telegram, abyste je mohli převádět na text. Dobrou zprávou je, že nyní můžete ušetřit. Gem4me převádí hlasové zprávy zdarma – stačí kliknout na ikonku „Aa“ vedle histogramu záznamu.

Ukládání velkých souborů

Toto je ve skutečnosti prakticky exploit, který bude dříve nebo později uzavřen, ale přesto: aplikaci Gem4me lze nyní používat jako osobní neomezené úložiště. Nemáte kam dát terabajt stažených souborů? Pošlete je přes Gem4me, zůstanou na serverech aplikace. Bude to pro vás zdarma – přinejmenším do doby, než takových chytráků nebude příliš mnoho, a pak bude mezera jistě uzavřena (přinejmenším budou zavedeny limity).

Konference pro celé závody

A také školy, odbory a další organizace, kde může být až tisíc účastníků. Jste zvyklí platit za hovory i 30 účastníkům a v Gem4me se jich může setkat až 1000 zdarma. Ano, a to ze stejného důvodu – protože ji používá málo lidí a vývojáři zatím nedostávají vysoké účty za návštěvnost internetových stránek. Ale ten, kdo to ví, nyní ušetří pěkné peníze. Pokud chcete tuto funkci vyzkoušet, klikněte na hovor (obrázek sluchátka) a zvolte režim „Konference‟.

Donaty pro blogery

Pro blogery Gem4me vytvořila tlačítko donaty, ale našla ho méně než polovina těch, kteří provozují své kanály. Samozřejmě je možné, že ostatní jsou zkrátka nezištníci, ale pro jistotu si vysvětlíme následující algoritmus: Přejděte na svůj kanál, zvolte „Upravit‟ a do pole „Odkaz pro donaty‟ zadejte vhodný způsob, jakým budete dostávat odměny od odběratelů. Může to být cokoli počínaje číslem karty a konče odkazem na Patreon.

Na závěr jen dodáme, že hlavní výhody Gem4me spočívají v tom, že má všechno zdarma. Zda tomu tak bude vždy, nebo se situace změní s rostoucí popularitou messengeru, není známo, ale ten, kdo nyní využívá všechny funkce na plný výkon, opravdu hodně ušetří.