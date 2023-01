Velké srovnání Apple Watch. Ty nejlevnější pořídíte už za 7 190 Kč

Komerční sdělení: Chytré hodinky od Applu není nutné nijak sáhodlouze představovat. Jsou to jedny z nejpoužívanějších a nejoblíbenějších hodinek vůbec a jistě si většina jablečných fanoušků už nějaký ten model vyzkoušela. Rok 2022 byl z hlediska chytrých hodinek Apple doposud nejnabitější. Společnost z Cupertina představila hned tři nové modely. Apple Watch SE a Watch 8, které navazují na předchozí modelové řady a konečně také exkluzivní Apple Watch Ultra cílící na náročné uživatele a sportovce. Jak se mezi sebou liší a který model je pro vás ten nejlepší? Tady je srovnání.

Po dvou letech představil Apple druhou generaci hodinek Apple Watch SE. Tato modelová řada nabízí nejlepší poměr cena/výkon, a díky tomu jsou tak cenově nejdostupnějším modelem. Apple Watch SE jsou ideální pro uživatele, kteří chtějí na hodinkách přijímat notifikace, zprávy, sportovat nebo s nimi platit. Oproti minulé řadě disponují dvoujádrovým procesorem s až o 20 % vyšším výkonem a přepracovaná je i zadní strana pouzdra. Jsou schopné detekovat autonehodu nebo třeba pád ze schodů, a díky automatickému tísňovému volání zajistí pomoc.

Chybí jim naopak pokročilejší zdravotnické funkce (měření okysličení krve, EKG, teploměr), nedisponují funkcí Always-On a nepodporují rychlé nabíjení. Pouzdro je vyrobeno z recyklovaného hliníku a je k dispozici ve třech barevných variantách a velikostech 40 mm a 44 mm.

Apple Watch SE 2 pořídíte už od 7 190 Kč

Všemi výše popsanými chybějícími funkcemi naopak disponuje již osmá generace vlajkových Apple Watch 8. Hodinky mají větší a jasnější displej, který zasahuje až do samotných okrajů a vyrábí se ve velikosti 41 mm a 45 mm v různých barevných provedeních. I tento model nabízí akcelerometr umožňující rozpoznání autonehody a automatické přivolání pomoci. Na rozdíl od levnějšího modelu SE jsou Apple Watch 8 vybaveny novou dvojicí teplotních senzorů, které dokážou změřit teplotu uživatele s přesností na 0,1 °C. V režimu nízké spotřeby dokážou Apple Watch 8 vydržet na jedno nabití až 36 hodin.

Po stránce materiálu si zákazník může vybrat mezi tradičním hliníkovým pouzdrem s Ion-X předním sklíčkem nebo prémiovějším nerezovým pouzdrem s kvalitnějším a odolnějším sklíčkem ze safírového krystalu. Nerezové provedení Apple Watch 8 je nyní zlevněné a pořídíte jej za 20 790 Kč.

Apple Watch 8 pořídíte už od 11 390 Kč

Titanové pouzdro, konstrukce o velikosti 49 mm, safírové sklo, voděodolnost až do 100 m, armádní standard MIL-STD 810H a pracovní rozsah teplot -20 až +50°C. To jsou parametry outdoorového šampiona Apple Watch Ultra určených pro extrémní sportovce, potápěče, outdoorové nadšence, dobrodruhy či obecně uživatele, kteří potřebují od hodinek tu nejlepší výdrž, nejvyšší odolnost, nejpřesnější měření a mohou se na ně spolehnout v případě nouze, kdy jde doslova o život. V takových situacích jsou totiž Apple Watch Ultra vybaveny sirénou, která je slyšitelná až do vzdálenosti 180 m.

Nezhasínající displej je skvěle čitelný i na přímém slunci díky své velikosti a jasu 2000 nitů. Pro použití ve snížených světelných podmínkách jsou hodinky vybaveny nočním režimem. S Apple Watch Ultra s mobilním připojením a aktivovaným mobilním tarifem můžete být připojeni, i když nebude váš iPhone zrovna v dosahu.