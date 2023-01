Jak skladovat staré iPhony nebo iPody, aby v případě výbuchu baterie nedošlo k požáru? Řešení je jednoduché a stojí pár korun!

Zatím co pro někoho jsou staré kousky elektroniky nejen od Applu něčím, co má končit ve sběrném dvoře, jiní si je nechávají ať už z nostalgie nebo je mají jako sběratelský artikl. Ostatně mít dnes doma původní iPhone v dobrém stavu, máte doma pár desítek tisíc korun a jeho cena stále roste. Jediné, na co je potřeba si dávat pozor je fakt, že pokud máte doma například onen původní iPhone, máte doma zařízení obsahující baterii, která je nyní 15 let stará a její spolehlivost a bezpečnost již dávno není taková, jako na začátku. Právě u těchto starších kousků hrozí, že může ve výjimečných případech dojít k požáru nebo explozi, kterou způsobí právě baterie. Naštěstí to má své řešení, které jistě dobře znají všichni elektro modeláři, obzvlášť ti, kteří používají takzvané LiPol baterie.

Pokud máte nefunkční kousek, který slouží skutečně jen na výstavku, je tím nejlepším a nejbezpečnějším řešením zajít do nejbližšího servisu a nechat si z něj baterii vymontovat. Bude vás to stát pár korun a máte jistotu, že nemůže dojít k žádnému nebezpečí a telefon můžete mít na poličce po zbytek svého života. Pokud demontáž baterie zvládnete sami, pak můžete ušetřit čas a peníze za návštěvu servisu. Jedná se o skutečně to nejlepší řešení.

V momentě, kdy však stejně jako já máte funkční kousky, v mém případě iPhony 3g, 3gs a původní iPhone, pak je zde jedno zajímavé řešení, jak se proti nebezpečí požáru chránit. V tomto případě však již nelze počítat s tím, že byste měli telefony na výstavce. Je to skutečně řešení pro ty, kteří nemají potřebu historické iPhony nebo jakékoli další zařízení s baterií vystavovat, ale přesto je nechtějí jen tak zlikvidovat a chtějí si je nechat. V mém případě například proto, abych párkrát do roka porovnal fotoaparát nějakého nového telefonu s fotkami z iPhone 2g nebo 3G a přidal fotky na LsA.

Pokud tedy vlastníte takové přístroje a nechcete z nich demontovat baterii, je řešením takzvaný Safe Bag, označovaný také jako LiPol Safe Bag. Jedná se o produkt, který znají modeláři, jenž ve svých modelech používají baterie s označením LiPol. U těch může při přebití za určitých podmínek dojít k explozi a i když je opravdu potřeba splnit určité podmínky a baterii vydatně přebíjet, prodávají modelářské obchody produkt s označením Safe Bag nebo LiPol Safe Bag. Stačí zadat tento název do Google a následně si můžete vybrat ze široké nabídky přesně dle vašich požadavků.

Tato pouzdra slouží pro nabíjení a skladování LiPol baterií, ale lze je využít pro skladování jakékoli baterie nebo produktů s bateriemi, v našem případě tedy starších iPhonů nebo iPodů. Safe Bag je vyroben z nehořlavého materiálu, který je navíc odolný kromě ohně a žáru také kyselině, jenž baterie obsahují. Pokud tak dojde k explozi nebo požáru baterii, dojde k poškození pouze toho, co je uvnitř sáčku a nemělo by hrozit, že se požár rozšíří mimo tento obal. Samozřejmě existují různé varianty aj. jen na vás po jak drahé a kvalitní sáhnete. Ideální je vzhledem k ceně pár stovek korun koupit dva různé sáčky a ten menší pro jistotu vložit do většího. V těchto Safe Bag můžete iPhone nebo iPod bez problémů nabíjet a i když samozřejmě nic není 100%, tak pokud použijete Safe Bag, ideálně pak například dva najednou a nedej bože dojde k požáru nebo výbuchu baterie, přijdete s největší pravděpodobností pouze o produkty v Safe Bagu a požár se nerozšíří na celý dům nebo byt.