Volby v obcích: Podívejte se, jak v prezidentské volbě hlasovali vaši sousedé!

Volby v obcích jsou pro mnohé lidi s trochou nadsázky skoro stejně důležité jako výsledky voleb celorepublikových, jelikož si jsou díky nim schopni udělat obrázek o tom, v jak politicky laděném místě vlastně žijí. Pokud zajímá i vás, jak volili ve druhém kole prezidentských voleb vaši sousedé, není nic jednoduššího než si to prověřil díky datům Českého statistického úřadu, který jako již tradičně výsledky volby v obcích zveřejňuje na svém webu.

Volby v obcích

Pokud vás zajímá, jak dopadly volby v obcích v České republice – a to naprosto v jakýchkoliv -, stačí navštívit stránky Českého statistického úřadu a na nich si zvolit kraj, okres a následně i město a podívat se na procentuální zastoupení hlasů pro jednoho a druhého kandidáta na Hrad. Jen mějte na paměti, že sčítání bude probíhat velmi pravděpodobně až do podvečerních či večerních hodin a je tedy jasné, že zejména větší města budou dohledatelná daleko později než malé vesničky, které se podaří sečíst rychle a tudíž i rychle zanést do systému.

Jak se hlasovalo ve vašem městě zjistíte zde