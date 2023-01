Smutný pohled na to, jak se z kdysi inovativního Applu stává konzervativní moloch

Že současná doba inovacím příliš nepřeje a většina technologických firem se stále potýká s důsledky pandemie je vidět v podstatě dnes a denně. Takovým jasným důkazem byl CES, kde v podstatě nebylo nic k vidění ani očekávání nad novinkami, které největší hráči v letošním roce představí nebudí příliš vášní. Snad nejzajímavější technologickou firmou by se tak letos mohlo, co se novinek týká, stát Sony, které již za pár dní vydá jak nový ovladač pro PS5, tak především PS VR2. Ne, že by to bylo něco převratného, ovšem při pohledu na to, co si pro nás chystají ostatní společnosti, je tak Sony jednookým mezi slepými králem.

Přesto pro mě osobně jedna společnost vyčnívá a je jí právě Apple. Ten totiž letos stihl představit již pár novinek, ovšem pokud neočekáváte brutální výkon a nezajímá vás nic víc než to, pak vás může nový Mac mini nebo MacBook Pro nechat chladnými. Inovací je v nich tak málo, že pokud nepotřebujete přejít z pět let starého stroje, pak je zřejmě zbytečné o aktualizaci hardwaru vůbec uvažovat. Kromě toho představil Apple také HomePod a jak se zdá, potkal jej stejný osud jako Apple TV. Produkt, který Apple představil před pěti lety, se dočkal aktualizace, která v podstatě nic nepřináší. Když si to dáme do kontextu s tím, že tento text právě píšu na 12 let staré klávesnici a myšce, které jsou stále tím nejnovějším, co Apple v oblasti vstupních zařízení pro Mac nabízí, je to poměrně zvláštní pocit. A to ani nepočítám, že iPhone 14 Pro a poslední Apple Watch s výjimkou modelu Ultra zrovna revoluci také nepřinesly.

Ano, někdo by mohl namítat, že není potřeba inovovat, když věci fungují a že zkrátka stačí to, co Apple dělá. Ovšem uznejte sami, že například na nový HomePod je opravdu smutný pohled nebo vy v něm snad vidíte pět let vývoje a utracené miliardy dolarů na vývoj, které Apple kdysi tak rád prezentoval ve svých finančních výsledcích? Applu to zřejmě stačí protože to, co přestává pokrývat v ziscích hardware pokrývají služby a tak se z jeho pohledu vlastně nic moc neděje. Z pohledu milovníků technologií je to však celkem průser. Nemyslím si, že by měl Apple rok co rok představovat produkty které mění svět, ovšem od AirPods vlastně nepřišel s ničím, co by bylo něčím zajímavé nebo revoluční. Ano jsou zde jeho vlastní procesory, ale ruku na srdce, běžní uživatelé ani nevědí, co v jejich Macboocích je za procesor.

Je doba, kdy se z hlediska novinek nevyplácí čekat. Pokud vás například první HomePod nechal chladnými a čekali jste, že nyní za své peníze dostanete lepší zařízení, můžete čekat dál. Protože to stejné, co prodává Apple nyní, jste si mohli koupit před pěti lety. Mě jako fanouška technologických novinek a především pak Applu tento současný stav skutečně mrzí a obávám se, že pokud to takto půjde dál, pak na Apple lidé brzy zapomenou. Ne v tom smyslu, že by nekupovali jeho produkty, ale z oblíbené značky, která se chlubila frontami před Apple Story, tím, že si lidé její logo dávají jako tetování nebo tím, že se v Apple Storech někteří žení, se stane zcela fádní společnost. Ano, Apple vyrábí stovky milionů produktů ročně a ty rozhodně neprodává fanouškům, ovšem byli to právě ti fanoušci, kteří vytvořili okolo této značky doslova kult a ten se postupně vytrácí.

Navíc když nepřicházejí inovace, najednou se po pěti letech podíváte, zda si místo HomePodu nekoupit něco od Bang Olufsen nebo Bose. Najednou vám začne v hlavě hlodat červík a říkáte si, jaké by to bylo vyzkoušet ten či onen mobil od jiného výrobce a to je pro Apple celkem problém. Nejsem ani analytik ani finanční ředitel Applu a věřím, že lidé, kteří o novinkách rozhodují, dělají mnohem lepší rozhodnutí než bych udělal já, jen z pohledu fanouška je smutný pohled na to, jak se z kdysi inovativní společnosti stal moloch, který je tak konzervativní, že raději nic nemění, než aby udělal něco špatně.