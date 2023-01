Apple zastavil vývoj jednoho z klíčových komponentů pro budoucí iPhony

Zdá se, že to s osamostatňováním se od dodavatelů komponent pro iPhony i další produkty ze strany Applu až tak „horké“ nebude. Přestože se v poslední době poměrně intenzivně hovoří o tom, že kalifornskému gigantovi jde o to se od dodavatelů v co největší míře oprostit a spoléhat se tak jen na svá řešení, která si bude moci leckdy i mnohem lépe přizpůsobit, přední Apple analytik Ming-Chi Kuo přišel nyní se zprávou, dle které je vývoj minimálně jednoho klíčového komponentu pro budoucí produkty zastaven.

Podle Kuových zdrojů odpískal Apple konkrétně vývoj vlastního WiFi modemu, který mu měl umožnit rozloučit se s jeho nynějším dodavatelem Broadcomem. S tím je sice Apple dlouhodobě spokojený, nicméně vytvoření vlastního řešení by mu nejenže pomohlo ušetřit peníze, ale taktéž by mu otevřelo dveře k výše uvedeným přizpůsobením přímo pro jeho produkty, ze kterých by ve výsledku mohli nejvíce těžit uživatelé. Nyní však vývoj Apple pozastavil s tím, že je potřeba se více věnovat důležitějším projektům v čele s 3nm čipy Apple Silicon, které mají spatřit světlo světa již příští rok coby M3 a potažmo A18 Bionic.

V tuto chvíli je otázkou, kdy se Apple rozhodne vývoj modemů opět nastartovat, avšak vzhledem k pozastavení se nejeví úplně pravděpodobně, že by to měl v plánu vyloženě v brzké době. Jakékoliv větší inovace na poli WIFi tedy proto nemá úplně smysl očekávat, jelikož s řešeními od výrobců třetích stran jich bude Apple schopný jen horko těžko.