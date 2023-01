iPhone 15 Pro specifikace: Souhrn všeho, co o něm zatím víme

iPhone 15 Pro sice ještě nějakou chvíli nedorazí, jeho specifikace jsou však již z velké části odkryty díky celé řadě nejrůznějších úniků informací. Pokud vás tedy zajímá, co by měl jeden z nejočekávanějších mobilních telefonů letoška vlastně zvládat a nabízet, v následujících řádcích jsme si pro vás připravili krátký souhrn již víceméně potvrzených informací.

iPhone 15 Pro velikost

Stejně jako v předešlých letech, i letos má Apple své iPhony řady Pro přinést v 6,1″ a 6,7″ variantě, přičemž v případě většího modelu je možná změna názvu z Pro na Ultra. To proto, že by měl mít oproti menšímu iPhonu pokročilejší fotoaparát, konkrétně pak teleobjektiv. Více odlišností by nicméně mezi high-endovými iPhony být nemělo.

iPhone 15 Pro design

iPhone 15 Pro (Max či Ultra) má vypadat podobně jako iPhone 14 Pro s tím rozdílem, že u něj chce Apple nasadit jednak zaoblenou hranu namísto ostré u zad a jednak použít displej s užšími rámečky a minimálním zaoblením po stranách. Obecně se ale dá říci, že bychom se měli dočkat daleko menšího designového skoku, než kterého jsme se dočkali například mezi iPhony 11 (Pro) a 12 (Pro), potažmo mezi 5S a 6. Někteří jablíčkáři ostatně už nyní hovoří o řadě 15 Pro jako o drobném faceliftu či iPhonech 14S.

Zatímco design se velkých změn dočkat tak úplně nemá, v případě použitých materiálů a typů tlačítek je tomu zcela opačně. Leštěnou ocel má totiž letos po dlouhých šesti generacích iPhonů vystřídat titan, který Apple použil třeba i u Apple Watch Ultra. Díky titanu bychom se tak měli dočkat ještě vyšší odolnosti v kombinaci s mírným snížením hmotnosti. Co se pak týče výše zmíněných tlačítek, ta by se měla z klasických fyzických proměnit na haptická ve stylu Home Buttonu z iPhonů SE 2 či 3. Počítá se navíc s tím, že upgradem projdou tlačítka všechna – tedy jak ta pro ovládání hlasitosti, tak i Power Button pro probouzení/zamykání telefonu. Naopak posuvník pro (de)aktivaci tichého režimu si má zachovat svůj klasický fyzický charakter. Pokud vás pak zajímá to, co změna typu tlačítek přinese, jednat by se mělo v první řadě o vyšší voděodolnost a celkově vyšší odolnost.

iPhone 15 Pro port

iPhony 15 a 15 Pro mají být prvními telefony z dílny Applu osazenými USB-C porty namísto Lightningů, které používá kalifornský gigant od iPhonu 5. Díky tomu by se tak měly otevřít dveře k daleko většímu množství příslušenství z dílny výrobců třetích stran, jelikož USB-C je celosvětově nejvyužívanějším standardem, který je proto k nalezení takřka všude. Majitele MacBooků či novějších iPadů zase potěší fakt, že jednou nabíječkou budou konečně schopni nabít i iPhone, což je rozhodně velmi pozitivní.

iPhone 15 Pro výkon

Srdcem iPhonů 15 Pro bude čipset Apple A17 Bionic postavený na 3nm či 4nm výrobní technologii, který by se měl výkonnostně oproti loňskému A16 Bionic posunout jako již tradičně o nižší desítky procent kupředu. Podle dostupných informací by u něj měl navíc Apple dbát na co nejnižší energetickou náročnost, díky čemuž by tak mohly iPhony 15 Pro vydržet o několik hodin déle než tomu je u řady 14 Pro. Pokud vás pak zajímá RAM paměť, ta by měla dosahovat 8 GB RAM, což pro účely operačního systému iOS plně dostačuje.

iPhone 15 Pro paměť

Podle dostupných informací by se měl u řady Pro/Ultra Apple letos konečně odhodlat k navýšení základního úložiště, kdy ze současných 128 GB přejde na 256 GB. K dispozici by pak měly být i nadále varianty 512 GB a 1 TB, přičemž ve hře je údajně i obří 2 TB varianta kvůli tomu, že fotky a videa pořizovaná přes iPhony jsou čím dál tím náročnější.

iPhone 15 Pro fotoaparát

iPhony 15 Pro budou stejně jako v předešlých letech disponovat trojitými fotoaparáty ve složení širokoúhlý, ultraširokoúhlý a teleobjektiv, kdy u širokoúhlého objektivu se počítá s rozlišením 48MPx, u zbylých dvou pak se 12MPx. Velmi zajímavé je zde pak to, že větší z dvojice chystaných modelů by se měl dočkat takzvaného periskopického teleobjektivu, který funguje na bázi klasického ponorkového periskopu a umožňuje do telefonů „nacpat“ relativně prostorově náročné fotomoduly s možností poskládat je do útrob telefonu dle vlastních potřeb. Tato novinka by měla modelu 15 Pro Max či 15 Ultra umožnit až 10x optický zoom, přičemž ve hře je údajně i více, byť se to zdá již relativně nepravděpodobné.

iPhone 15 Pro cena

Cena iPhone 15 Pro (Max/Ultra) by měla být podle zahraničních zdrojů zhruba o 100 dolarů vyšší než tomu bylo u řady 14 Pro (Max). Je nicméně třeba brát v potaz jednak to, že by měly telefony disponovat v základu vyšším úložištěm a tedy by de facto tak úplně nezdražily, nýbrž by „jen“ začínaly na vyšším stupínku než nyní, a jednak to, že kurz koruny vůči dolaru je v současnosti mimořádně příznivý a tudíž je možné, že se zdražení iPhonů v USA v Česku negativně neprojeví.