Tim Cook neprodal loni ani jednu akcii Applu

Když stojíte v čele Applu, společnost si vás nehýčká jen penězi, ale taktéž akciemi, se kterými můžete do jisté míry libovolně nakládat. S trochou nadsázky se dá dokonce říci, že jste to právě vy, kdo má v rukou klíč k jejich růstu či naopak propadu (který si však samozřejmě nikdo nepřeje) a tak pro vás je jejich zhodnocení do jisté míry pořádnou motivací kvůli tomu, že díky němu zbohatnete. Přesně tuto teorii zřejmě razí i samotný šéf Applu Tim Cook, který má na svém „kontě“ již spoustu akcií Applu, ale do jejich prodeje se nehrne.

Kalifornský gigant předložil před pár dny americké komisi pro cenné papíry dokumenty odhalující z velké části jeho podnikání, což mu tamní legislativa nařizuje. A vyčíst z nich lze třeba právě i to, že zatímco valná většina vrcholových manažerů Applu prodávala v loňském roce akcie jako na běžícím páse, Tim Cook neprodal ani jednu jedinou. Přitom třeba finanční ředitel společnosti Luca Maestri takto získal prodeje akcií 16,9 milionu dolarů, šéfka maloobchodu Deirdre O’Brein si pak prodejem přišla dokonce na 35,3 milionu dolarů. To vše bylo nicméně v době, kdy se Applu z hlediska hodnoty akcií ještě dařilo. V současnosti totiž jejich hodnota příliš dobrá není a Cook by tak byl sám proti sobě, kdyby se nyní rozhodl k prodeji. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že předešlé řádky by byly jeho pohledem zřejmě zcela bezpředmětné, jelikož se nechal v minulosti již mnohokrát slyšet, že všechny své vydělané peníze hodlá věnovat na dobročinné účely. Pravděpodobně mu je tedy do jisté míry jedno, jak na tom z hlediska hodnoty akcií nyní je.