SpaceX poprvé plně natankovala Booster 7 a SN24

Doufejme, že se orbitální test blíží. Kolem SpaceX a její vesmírné lodi Starship je nyní poměrně rušno. Probíhají všemožné testy i přípravy a nyní dokonce společnost plně natankovala jak Booster 7, tak SN24, přičemž obě části byly spojeny. Vše tak nasvědčuje tomu, že SpaceX má o provedení orbitálního testu velký zájem. Nicméně je třeba dodat, že k testu je třeba svolení FAA, což může vzhledem k minulým zkušenostem být velký problém.

Starship completed its first full flight-like wet dress rehearsal at Starbase today. This was the first time an integrated Ship and Booster were fully loaded with more than 10 million pounds of propellant pic.twitter.com/btprGNGZ1G

— SpaceX (@SpaceX) January 24, 2023