Klávesnice na iPhone: 5 tipů, které musíte znát

Všichni uživatelé ví o tom, že mohou při psaní využívat klasické emoji, a to po klepnutí na ikonu emoji (zeměkoule) v levém spodním rohu klávesnice. Věděli jste ale o tom, že existují také skryté emoji, ke kterým se dostanete skrze japonskou klávesnici? Aktivovat je můžete tak, že přejdete do Nastavení → Obecné → Klávesnice → Klávesnice → Přidat novou klávesnici…, kde vyhledejte a klepněte na Japonská. Následně si vyberte z menu možnost Kana a klepněte na Hotovo vpravo nahoře. Pak už jen stačí, abyste při psaní v klávesnici klepnuli vlevo dole na ikonu zeměkoule, čímž se klávesnice na japonskou Kana přepne. Zde pak stačí klepnout na klávesu ^_^ a v našeptávací liště si pak emoji klepnutím vybrat. Pro zobrazení všech dostupných emoji pak stačí klepnout v této liště napravo na tlačítko ˇ .

Nastavení klávesových zkratek

Píšete často nějaké stejné údaje, například vaše telefonní číslo nebo e-mail? Jestliže ano, tak mi jistě dáte zapravdu když řeknu, že je to celkem zdlouhavé a tím pádem otravné. Nastavit si však můžete tzv. klávesové zkratky, po jejichž napsání dojde k jejich automatické transformaci na jiný text. Osobně například využívat zkratku, kdy po napsání dvou zavináčů, tedy @@, dojde k automatickému vložení mé e-mailové adresy, tedy pavel.jelic@letemsvetemapplem.eu. Pro nastavení této funkce přejděte do Nastavení → Obecné → Klávesnice → Náhrada textu, kde klepněte vpravo nahoře na ikonu +. Do pole Fráze napište text, který se má vložit, a do textu Zkratka pak text, který vyvolá text z Fráze. Nakonec klepněte na Uložit vpravo nahoře.