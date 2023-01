Falešné volání z banky: Českem se hrne nová vlna podvodů, může vás připravit o peníze

Českou republikou se nyní valí nová vlna podvodů s cílem vylákat z vás peníze. Jedná se konkrétně o falešné volání z banky, kdy se na druhé straně telefonu ozve údajně bankéř, který vás informuje o tom, že například neproběhla nějaká platba, váš účet byl napaden hackery či je potřeba na účtě zkontrolovat určitou věc s tím, že vám se vším pomůže – ať už elektronicky, nebo takto po telefonu. Háček je však samozřejmě v obou potenciálních způsobech pomoci.

Pokud uživatel podvod neprokoukne a sdělí protistraně vše potřebná, popřípadě jí dokonce pustí přes speciální programy na dálku do svého počítače a přihlásí se před ní do bankovnictví, de facto jí daruje své peníze na účtu, jelikož právě o ty podvodníkům ve výsledku jen a pouze jde. Dohledání těchto podvodníků přitom není pro policii ničím snadným a rozhodně neplatí, že by se vždy vše podařilo. Je tedy zcela klíčové se v těchto situacích nenechat napálit a cokoliv o vašem bankovním účtu nikomu nesdělovat. Zejména starší uživatelé nicméně mohou mít s prokouknutím podvodu problém a proto je dobré je na možné riziko upozornit.