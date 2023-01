Cestující přišel v letadle o MacBook poté, co si muž před ním sklopil sedadlo

Na let z Austinu do Los Angeles nebude filmový producent Pat Cassidy vzpomínat zrovna v dobrém. Během letu chtěl tak jako obvykle pracovat na svém MacBooku. S tím počítá také sezení v daném letadle a stolečky jsou uzpůsobeny tomu, abyste si do nich mohli pohodlně vložit počítač a ten se nepohyboval ani během turbulencí. Bohužel stoleček sice počítá s turbulencemi, ovšem s čím nepočítá, je možnost, že si cestující před vámi sklopí sedadlo. To se bohužel stalo a protože vrchní část MacBooku, tedy jeho displej, byla zapřena o sedadlo, došlo k prasknutí displeje a znehodnocení počítače.

Cassidy na svém Twitteru napsal: „Bylo by vhodné, aby sedadlo mělo nějaký varovný nápis, který by upozornil, jak zabránit poškození počítače, když si cestující před vámi sklopí sedadlo. Letuška mi jen oznámila, že pasažér přede mnou musí mít možnost sklopit si sedadlo, protože mu to umožňují dopravní podmínky, ovšem na to, zda je v pořádku, že mi právě zničil něco, co mě živí, již neodpověděla.“

Letecká společnost se od problému dále distancovala a na sociálních sítích se po zveřejnění příspevku strhla poměrně velká bitva o tom, zda mají lidé mít právo si sklopit sedadlo jak jen je napadne. Výsledkem ovšem je, že MacBook je zničený a ani cestující ani letecká společnost jej neuhradili. Pokud tedy cestujete, dávejte si na podobné věci pozor, občas se totiž může stát nehoda, která by vás ani nenapadla.