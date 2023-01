První zahraniční hodnocení MacBooků Pro M2 Pro/Max a Maců mini M2 (Pro) jsou tu

Nové MacBooky Pro a Macy mini začne sice Apple prodávat až zítra, nicméně jako již tradičně je v zahraničí rozpůjčoval ještě před startem prodejů do spousty médií a my si tak díky tomu můžeme o novinkách udělat vcelku dobrou představu ještě předtím, než se nám dostanou do rukou. Jaké tedy nové stroje jsou?

MacBooky Pro M2 Pro/Max

Pokud čekáte, že se novinky dočkaly jen chvály, hned na úvod vás přesvědčíme o opaku. Minica Chin z The Verge totiž uvedla, že z hlediska výkonu jsou novinky zejména díky M2 Max naprosto skvělé, na druhou stranu však podle ní cílí oproti loňsku na trochu jiné uživatele. Nové čipy jsou sice výkonnější než tomu bylo loni, nicméně konkurence v podobě Intelu a AMD má na letošek připravené, respektive oznámené taktéž velmi působivé procesory, které rázem lesk čipů M2 Pro a M2 Max trochu „špiní“. Jinými slovy, čipy nejsou najednou tak moc „overpower“ jak tomu bylo u předešlé generace, za což ale Apple vlastně úplně nemůže. NIcméně pokud se člověk nechce poohlížet po jiném řešení než tomu od Applu, jsou nové MacBooky Pro z hlediska výkonu naprosto perfektními stroji, přičemž rozhodně obstojí i oproti konkurenci.

Lori Grunin z CNETu zase velmi pozitivně zhodnotila nasazení WiFi 6E, díky kterému je internetové připojení na routeru podporujícím WiFi 6E rychlejší než kdykoliv předtím, což zejména při stahování či uploadu větších souborů člověk velmi ocení. Ano, abyste tuto vychytávku ocenili, je skutečně třeba mít router podporující WiFi 6E, nicméně do budoucna se tento standard zcela určitě strmě rozšíří a poté se stane využitelnějším. Engadget se zase rozhodl pochválit výdrž strojů, která se dle jejich měření citelně zlepšila. K dispozici měl magazín konkrétně 14“ model, který se oproti předešlé generaci polepšil o dobré 2,5 hodiny v testu, což není rozhodně malá hodnota.

Apple produkty lze zakoupit například na Alze, u iStores či Mobil Pohotovost (U Mobil Pohotovost lze navíc využít akce Koupíš, prodáš, prodáš, splácíš, v rámci které lze iPhone 14 získat už od 98 Kč měsíčně)

Podívejte se i na videorecenze:

Mac mini M2 (Pro)

Mac mini byl taktéž zapůjčen do redakce The Verge, která je z něj doslova nadšená. Její recenzenti jej označují jako „Mac Studio junior“ a mluví o něm jakožto o modelu Macu mini, který nebyl ještě nikdy přitažlivější. Z hlediska výkonu nemá stroj příliš čím překvapit, jelikož M2 svět zná a M2 Pro ve své podstatě taky, jelikož se jedná svým způsobem o „vylepšený“ M1 Max. Záleží tedy jen na uživateli, zda vyžaduje vysoký či nižší výkon, přičemž v obou případech se dočká krásného designu spolu se spoustou portů, které se rozhodně hodí. Nevýhodou je nicméně absence čtečky SD karet či větší množství portů na přední straně.

Nadšení z nového Macu mini neskrývá ani Dan Moren ze Six Colors. Stroj je dle jeho slov extrémně univerzálním a dokonale zaplňuje pomyslnou mezeru, která v Macích doposud byla a kvůli které bylo pro některé uživatele problematické si svůj ideální stroj vybrat. Dan nicméně upozornil na to, že je třeba brát v potaz, že se skutečně nejedná o profi stroj na práci s grafikou a že ani verze Pro nenahradí M1 Ultra v Macu Studio. Mac mini je tedy třeba skutečně správně vnímat a pochopit, do jakého pracovního procesu dává smysl.

Podívejte se i na videorecenze