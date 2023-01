Proč Apple ve velkém nepropouští, zatímco Microsoft, Google či Meta ano

V posledních dnech a týdnech se valí ze všech stran zprávy o tom, že přední technologičtí světoví giganti chystají hromadné propouštění svých zaměstnanců. Namátkou lze zmínit Metu s 11 000 propuštěnými zaměstnanci, Microsoft s 10 000, Google se 12 000 či Amazon dokonce s 18 000 propuštěnými zaměstnanci. O to zajímavější může pro někoho být, že o Applu se v souvislosti s propouštěním vůbec nehovoří. Proč tomu tak je se nyní rozhodli rozklíčovat analytici z Wall Street Journal.

Odpověď na výše uvedenou otázku je dle analytiků ve své podstatě poměrně jednoduchá, byť je k ní třeba znát i náborovou minulost Applu. Faktem je totiž to, že i Apple bude nejspíš do jisté míry propouštět, avšak vzhledem k tomu, že nabíral v posledních letech daleko méně než konkurence, bude z logiky věci propouštění menší, protože nemá tolik „zbytných“ zaměstnanců. Jen pro představu, zatímco od září 2019 do září 2022 vzrostl počet zaměstnanců Applu „jen“ o 20 % na 164 000 full time lidí, Microsoft vzrostl za stejné období o 53 %, Alphabet o 57 % a Meta dokonce o 94 %. Náborová politika Applu je navíc relativně striktní z hlediska využitelnosti daného zaměstnance, takže by mělo platit, že když někoho Apple najme, skutečně jej potřebuje. Konkurence je v těchto procesech dle dostupných informací o poznání benevolentnější, kvůli čemuž tak můžou do jejich řad sice lidé proklouznout snáz, nicméně snáz se z nich i dostanou. A přesně soubor těchto věcí je důvodem, proč se o Applu v souvislosti s velkým propouštěním nikde nepíše.