Nový HomePod mini hned tak nedorazí

Poté, co Apple minulý týden představil světu novou generaci velkého HomePodu, si možná kdejaký fanoušek tohoto produktu začal pokládat otázku, zda není někde v závěsu za ním i nový HomePod mini. Jeho první generaci totiž přeci jen kalifornský gigant odhalil už na podzim 2020, takže se o něm dá už do jisté míry hovořit jako o relativně starém produktu. Jeho nová generace však dle slov jednoho z nejpřesnějších zdrojů nynějšího Apple světa hned tak nedorazí.

Vývoj nového HomePodu mini se rozhodl prověřit konkrétně reportér Mark Gurman z Bloombergu, jehož zdroje sahají dle všeho až do samotného Applu. Zjistit se mu podařilo konkrétně to, že vývoj 2. generace tohoto produktu v současnosti aktivně neprobíhá, byť se s ním do budoucna počítá a není tedy třeba se obávat toho, že by na něj Apple zanevřel. Důvod, proč se nyní HomePod mini 2 nachystá, je pak dle zdrojů Gurmana vcelku logický – zkrátka nejsou technologie, které by se do něj vyplatily nasadit, a zároveň není vyloženě potřeba jakkoliv výrazněji zlepšovat jeho zvuk, mikrofony a tak podobně. Pro Apple má tedy mnohem větší smysl vyčkat, než se pouštět do zbytečných aktualizací a riskovat, že by o takto aktualizovaný produkt nebyl zájem. Pokud tedy nad HomePodem mini uvažujete, na aktualizaci nemá smysl čekat.

HomePod mini lze zakoupit za starou cenu zde