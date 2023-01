Letošní vylepšení iPadů nebudou stát za řeč, příští rok nás však čekají velké věci

Milovníci iPadů sice letos žádný velký důvod k radosti od Applu nedostanou, zato si však dosyta užijí rok 2024. Vyplývá to alespoň z informací velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z agentury Bloomberg, kterému se podařilo vyzpovídat své zdroje pocházející dle všeho přímo ze samotného Applu, díky čemuž si tak jsme o budoucnosti iPadů schopni udělat poměrně slušný obrázek. Faktem je nicméně to, že se minimálně z první poloviny ve formě vylepšení pro letošek shoduje z úniky z dřívějška.

Zdroje Gurmana tvrdí konkrétně to, že pro letošní rok nemá Apple pro iPady připravené žádné upgrady, které by stály skutečně za to, ba právě naopak. Veškeré hardwarové aktualizace budou dle nich naprosto minoritní a nezajímavé a Apple je učiní vlastně jen kvůli tomu, aby jeho hardware určitým způsobem odpovídal standardům dnešní doby. V příštím roce má však s iPady v čele s řadou Pro velké plány. Řada Pro se totiž má dočkat výrazného redesignu spolu s nasazením řady dalších technologií, přičemž tyto věci by měly částečně převzít i iPady Air a mini. Základní iPady se sice dočkají zřejmě opět „jen“ procesorové aktualizace, i ta by však měla stát za to, jelikož bychom se měli dočkat poměrně velkého výkonnostního skoku kupředu. Snad jsou tedy Gurmanovy zprávy přesné.