Nejlepší widgety pro zamčenou obrazovku iPhonu: Vlastní tvorba widgetů, systémové prostředky iPhonu a historická fakta

Device Monitor je užitečný pomocník, který vám poskytne dokonalý přehled o tom, co se odehrává ve vašem iPhonu. Díky této aplikaci zjistíte detaily o CPU, paměti, síťovém připojení a dalších důležitých parametrech. Díky podpoře widgetů v iOS 16 si navíc můžete vybrané informace nechat zobrazit i na zamknuté obrazovce vašeho iPhonu.

to Stories

Pokud často přispíváte na sociální sítě, případně jsou pro vás tyto sítě zdrojem obživy, možná se vám bude hodit aplikace s názvem to Stories. to Stories vám nejen pomůže s tvorbou obsahu na Instagra, ale umí spolupracovat i s řadou dalších aplikací, vytvářet koláže i komplexní příspěvky do Insta Stories a spoustu dalšího. Pokud vám záleží na počtu vašich sledujících, můžete o něm mít díky widgetu přehled přímo na zamčené obrazovce vašeho iPhonu.

Aplikaci to Stories stáhnete bezplatně zde.