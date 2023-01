Zaujaly vás nově představené MacBooky Pro či Macy mini? Předobjednejte si je již dnes na iStores.sk

Komerční sdělení: Třetí lednový týden okořenil Apple představením prvních hardwarových novinek přichystaných na tento rok. A jelikož jsou hned dvě novinky již k předobjednání a to navíc ty nejzajímavější, byla by škoda, kdybyste si je nechali utéct a museli na ně zbytečně čekat jen proto, že jste předobjednávky promeškali. Zajistit si je můžete třeba u iStores.sk.

Nejzajímavějšími čerstvě představenými novinkami jsou bezesporu MacBooky Pro 14“ a 16“ spolu s Macy mini. Ačkoliv se ani jedno z těchto zařízení designově nezměnilo, Apple nasadil do jejich útrob zbrusu nové čipy M2 Pro a M2 Max v případě MacBooků a M2 či M2 Pro v případě Maců mini. Zatímco M2 je vstupní branou do světa Apple Siliconů 2. generace, M2 Pro a M2 Max posouvá úroveň celé řady výrazně kupředu. To proto, že si oproti M1 Pro a M1 Max výrazně výkonnostně polepšily, což z nich dělá extrémně lákavá počítačová srdce zejména pro profesionální uživatele, kteří po vysokém výkonu prahnou nejvíce. U základního Macu mini s M2 zase dokáže zaujmout jeho překvapivě nízká cena, která z něj udělala suverénně nejlevnější Mac v současné nabídce Applu. Pokud vás tedy novinky lákají, neváhejte a na iStores.sk si je předobjednejte, ať se vám do rukou dostanou jakožto jednomu či jedné z prvních na Slovensku.

MacBooky Pro na iStores.sk naleznete zde

Macy mini na iStores.sk naleznete zde