Ani po letech od vydání Warcraft 3: Reforged nejsou mnozí hráči schopni Blizzardu tento přešlap odpustit. Studio se ale snaží své chyby napravit (byť to trvá opravdu dlouho). V těchto dnech dorazí do hry aktualizace, která umožní vytvářet vlastní příběhové mise, po čemž hráči dlouho volali. Stejně tak by mělo dojít k opravě několika chyb.