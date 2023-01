Nový MacBook Air dorazí příští rok na podzim a toto nabídne

Přestože v letošním roce očekávají analytici představení dalšího MacBook Air, ve své podstatě se nebude jednat vyloženě o nový stroj, ale o druhou velikost stávajícího modelu M2. Ten si totiž odbyl svou premiéru už loni zhruba v polovině roku, přičemž nyní má k němu Apple údajně dodat 15“ bratříčka, aby se konečně zavděčil i těm uživatelům, kteří vyžadují pro práci větší počítače. Ve vývojových laboratořích však už přesto plnohodnotný nový MacBook Air vzniká a díky zdrojům asijského portálu DigiTimes o něm již máme první ucelenější informace.

Zdrojům DigiTimes se podařilo zjistit, že vzhledem k čerstvému redesignu MacBooku Air se žádné designové změny u další generace nechystají. Ta má dorazit konkrétně příští rok na podzim s tím, že má být pojata z hlediska upgradů do značné míry jako nedávno odhalené MacBooky Pro. Jinými slovy, Apple se chystá u nové generace MacBooků Air nasadit nový čip, konkrétně pak 3nm Apple M3, spolu s pár dalšími minoritními upgrady. Právě čip je však ve výsledku naprosto klíčovým upgradem, protože MacBooku Air přinese nejenže podstatně vyšší výkon než tomu je nyní u M2, ale zejména pak výrazné prodloužení výdrže baterie, která by se mohla konečně přehoupnout přes 24 hodin. V tomto směru je tedy rozhodně na co se těšit.

