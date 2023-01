Kdy vyjde iOS 16 se nás v posledních hodinách a dnech ptáte čím dál častěji. Odpověď na tuto otázku je naštěstí již vcelku jednoduchá – stane se tak totiž dle tiskové zprávy Applu příští týden, tedy někdy mezi 23. až 27. lednem s tím, že již nyní lze víceméně se 100% jistotou vyloučit pátek a čtvrtek. Naopak jako nejpravděpodobnější se s ohledem na vydání updatů v posledních měsících zdá pondělí či úterý, protože tyto dny Apple využívá v čím dál tím větší míře – možná i z toho důvodu, že díky uvolnění OS na začátku týdne má potenciálně více času na opravu chyb, kterých si nevšiml v betách.

Fotogalerie iOS 16 0 iOS 16 1 iOS 16 2 iOS 16 3 iOS 16 4 iOS 16 5 iOS 16 6 iOS 16 7 iOS 16 8 iOS 16 9 iOS 16 10 iOS 16 11 iOS 16 12 iOS 16 13 iOS 16 14 iOS 16 15 iOS 16 16 iOS 16 17 iOS 16 18 iOS 16 19 iOS 16 20 iOS 16 21 iOS 16 22 iOS 16 23 iOS 16 24 iOS 16 25 iOS 16 26 iOS 16 27 iOS 16 28 iOS 16 29 iOS 16 30 iOS 16 31 iOS 16 32 iOS 16 33 iOS 16 34 iOS 16 35 iOS 16 36 iOS 16 37 Vstoupit do galerie

Kdy vyjde iOS 16.3

Odpověď na otázku, v kolik hodin vyjde iOS 16.3 a další nové OS Applu je svým způsobem extrémně jednoduchá. Kalifornský gigant totiž časy vydávání svých updatů nikterak nemění již řadu let a tudíž můžeme na 99,9 % říci, že se tak stane v 19:00 našeho času. Jednu desetinu procenta si pak necháváme v záloze pro případ, že by se na straně Applu objevily nějaké komplikace například na jeho serverech, které by publikaci updatů pozdržely. V takovém případě už se na nějaké časy neohlíží, ale snaží se „jen“ zpřístupnit update co možná nejdříve po 19. hodině. Nicméně vzhledem k tomu, že je iOS 16 a další nové verze OS velmi očekávaný, je pravděpodobné, že na technické přípravě serverů si dal Apple i tentokrát velmi záležet a problémů by se tak měl vyhnout.