Apple naučí HomePody rozpoznat okolní zvuky a upozornit vás na ně

HomePod se dočká velmi zajímavé funkce. Již bývá zvykem, že veškeré podrobnosti o konkrétním produktu se dozvíme až časem a Apple „nevybalí“ všechny novinky na první dobrou. HomePod 2. generace čeká příchod zajímavé funkce v podobě rozpoznávání zvuku alarmu upozorňujícího na detekci kouře a oxidu uhelnatého. Jakmile jablečný reproduktor takový alarm zachytí, odešle upozornění na iPhone uživatele.

Dobrou zprávou je, že se jedná o softwarovou aktualizaci. Tedy této nové funkce se dočká také HomePod mini. Aktualizace pro oba přístroje dorazí letos na jaře. V současné době ovšem visí otazník nad tím, zda novinka dorazí i do HomePodu první generace z roku 2018. Nicméně Apple v souvislosti s novinkou varuje, že by se na tuto funkci by se nemělo spoléhat ve vysoce rizikových nebo nouzových situacích. Není to samozřejmě poprvé, co Apple přichází s funkcí rozpoznání zvuku. Funkce byla poprvé představena na iPhonu v roce 2020 s tím, že dokáže detekovat širokou škálu zvuků. Zmínit lze například zvonek, tekoucí vodu, dětský pláč, klakson auta, klepání na dveře, kočičí mňoukání nebo štěkot psa atd. Chystáte se ke koupi nového HomePodu?

